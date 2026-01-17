早餐店老闆身體不適暫停業 顧客集氣「紙條貼滿門」

台北市 / 綜合報導

台北中山區有一間早餐店，鄰近熱鬧的台北車站，加上價格便宜，吸引不少死忠顧客。不過，近期老闆在鐵捲門上貼出公告，說身體不適必須暫停營業。大批民眾撲了空，但沒有責怪，反而在旁邊貼上暖心留言。

記者許庭綸說：「台北市中山區有一間早餐店，平時人潮爆滿，但近期，老闆貼出了身體不適休息的公告，吸引了不少死忠顧客暖心留言。」中央伍為準它為準，貼心的字句貼上了鐵門，大片留言圍繞老闆公告，在一片灰白中格外受矚，仔細瞧瞧，有人寫下祝老闆早日康復，早餐店給大家元氣，現在換我們替你打氣，還有人說，沒有老闆的早上，每天都餓肚子，更附上飢腸轆轆圖片，增添一絲趣味。

附近鄰居VS.記者說：「大家都在這邊吃的啊，(真的哦，那吃幾年了)，好像十幾年了，他(老闆)是有洗腎，然後可能血液循環，不通有沒有，血管不通，然後阻塞還怎樣，這邊發黑，這樣住院。」

根據鄰居透露，老闆身體欠安，早餐店已經暫停營業，大約一到兩週，不少顧客想飽餐撲了空，民眾說：「沒有吃過這間，在附近隨便找的，(可能跟)客人都互動滿好，所以才會有這樣的留言吧，會看到滿暖心的。」

到評論區一看，確實好評不斷，還有常客透露，老闆夫婦記性很好，不單是叫你帥哥美女，你常吃的品項，他們也都記得住，就有人留言，我是吐司一定要去邊的楊小姐，我熱愛鐵板麵蛋必須半熟，那薛小姐呢，她愛鮪魚吐司不加洋蔥，各種客人各種客製化。

記者VS.附近鄰居說：「(老闆娘的記性很好是不是)，(怎麼說，她全部都記得嗎)，嗯，越來越多張你知道嗎，本來是一張而已，越來貼越多。」不少人說，這家早餐店俗擱大碗，就算立足一級戰區，還是堅持物美價廉，或許也因此穩固了死忠粉絲，更在患難中見到真情。

