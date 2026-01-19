早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥 萬人看哭

台北市一家早餐店因老闆身體不適休息，鐵門上貼滿常客寫的暖心紙條。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

台北市中山區一間老字號早餐店近日因老闆身體不適暫停營業，雖然鐵門緊閉，卻意外成為一面「祝福牆」，門口貼滿顧客親筆寫下的溫馨紙條，字字句句為老闆加油打氣。這段故事被網友分享到臉書「路上觀察學院」社團後，立刻引發萬人按讚與留言，網友直呼「這麼多鐵粉看了會哭」、「老闆肯定是好人，值得一生平安」。

原PO指出，這家早餐店平日總是熱鬧滾滾，卻突然暫停營業，門口貼出公告表示因老闆身體不適暫時休息。消息一出，不少熟客上門撲空後紛紛在店門口貼上祝福紙條，內容令人動容：「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油」、「祝老闆早日康復，沒有你的早上我都肚子餓了」、「希望你們好好休息，我們等你回來！」

許多網友也在貼文下感性留言：「好成功的一間店」、「這是我好愛台灣的原因之一」、「老闆不只抓住大家的胃，也抓住大家的心」、「老板人一定很好，客人們一定也都很可愛。願大家都平安健康」、「看來老闆人很好都會客製化早餐，怕老闆看名字不知道是誰，直接寫上客製化的餐點名稱讓老闆知道」。

此外，有網友實際查詢該早餐店在Google地圖上的評價，發現擁有4.7顆星的高分好評。留言中不乏顧客盛讚餐點平價美味又有人情味，「台北市應該沒有比它更便宜的早餐店」、「看起來不起眼的小店，生意超級好，東西很好吃，小時候的味道，實在又便宜」、「餐點都不輸現在那種網美及很貴的那種早午餐」。

