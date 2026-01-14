早餐店迷因變包材！早安美芝城×屎蛋唐尼、拉亞漢堡×《葬送的芙莉蓮》開吃

（圖／早安美芝城提供、翻攝自拉亞漢堡IG）

連鎖早餐品牌「早安美芝城」今年春節特別攜手人氣插畫家「屎蛋唐尼」，推出期間限定聯名包材，即日起至3月31日，全台門市同步換上新春限定設計，將台灣早餐店最熟悉的迷因文化，轉化為充滿幽默感的節慶視覺。

包材設計融入多個台式早餐經典語彙，像是早餐店阿姨的招牌招呼「帥哥、美女」、春節必備吉祥話「馬上有錢」，以及結合大冰奶文化的「腸胃順暢」等迷因句型，透過屎蛋唐尼標誌性的「醜萌」插畫呈現，一眼就讓人會心一笑。

廣告 廣告

（圖／早安美芝城提供）

屎蛋唐尼長期以荒謬卻真實的畫風描繪現代人的生活情緒，此次聯名正是從台灣早餐文化出發，將街角早餐店的即時互動，轉化為屬於新世代的幽默語言。

（圖／早安美芝城提供）

除了視覺話題，早安美芝城也同步端出年節限定美味。往年熱銷突破兩萬條的年節蘿蔔糕，今年以「HORSE成雙年節蘿蔔糕」再度回歸，並推出全新口味「高粱香腸蘿蔔糕」，嚴選台灣溫體豬肉，以陳年高粱浸製入味，搭配鮮甜白蘿蔔，酒香與台味層次十足。另有適合清淡口味與素食族群的「金玉蘿蔔糕」，選用大甲檳榔心芋，口感綿密細緻。

（圖／早安美芝城提供）

草莓控開吃！COLD STONE巴斯克、可麗露冰淇淋＋大苑子草莓飲一次收

另外，拉亞漢堡則是從即日起至3月2日和《葬送的芙莉蓮》合作推出期間限定聯名包材，永和安樂門市還有打卡點可以拍照，粉絲千萬別錯過！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宋仲基來台超接地氣！拎北市垃圾袋、曬香菜多力多滋，連蔡英文都留言！

手搖控注意！「季緣」插旗台中推限定品項、「清心福全」首度推出奶蓋系列

2026春節禮盒清單出爐！從精品茶、咖啡到頂級酒款，長輩、客戶都適合！