早餐店闆娘太正？ 新莊男竟在店內脫褲「打豆漿」

男子褲子脫下一半，直勾勾地盯著老闆娘看。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名男子，昨天（8日）上午前往一間早餐店用餐時，竟將短褲拉下，隨後眼神看向老闆娘，接著將短褲拉至膝蓋處，隨後手部開始可疑晃動，正當陶醉之際，老闆走過去詢問顧客問題，嚇得男顧客連忙將褲子穿好，整個過程被店內監視器錄下，而經公佈到地方社團後，引起討論網友紛紛留言，而轄區新莊分局今天（9日）上午前往早餐店，告知老闆娘相關權益，並委請老闆娘前往派出所製作筆錄，後續警方也已通知涉案的李姓男子，在家人陪同下到案說明，全案將朝妨害風化罪嫌偵辦。

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透過監視器畫面可見，一名身穿紫衣紫褲的年輕男子，走進早餐店座位時，褲子就已拉下一部分，隨後見老闆娘遞上豆漿，回到煎台時，就將褲子直接拉至膝蓋處，晃動了幾下後，才又將褲子穿好，隨後見老闆走上前詢問點餐事宜，加上轉頭一看店內有監視器，男子的行為這才收斂，整個過程約莫15秒。

男子將褲子脫至膝下，接著手部不明抖動。（圖／翻攝畫面）

昨晚有網友將監視器影像PO上臉書社團《愛新莊我是新莊人》，並發文表示「我就問吃個早餐為什麼要脫褲子尻槍。（發文為了提醒大家請注意此人）」，貼文一出也引起討論，網友紛紛留言「這個人有點像早上看到跑進XXXX旁的後門，但是他是全裸的走進去⋯⋯」、「想磨豆漿 還會看鏡頭」、「老板娘長的不錯，但是也不至於變態跑去那脫褲子」、「臉拍的很清楚欸 家人同學同事快來認領」。

老闆上前確認餐點時，男子已經褲子穿回。（圖／翻攝畫面）

而轄區新莊警分局表示，昨天並未接獲早餐店報案，而今天上午警方實際上門，向早餐店老闆、老闆娘告知相關權益，老闆娘也隨即騎車前往派出所製作筆錄，正式對這名男子提告，新莊警方迅速鎖定該名男子身分為住在附近的20歲李姓男子，稍早也已通知李男在家人陪同下到案說明，釐清確切犯案動機，全案將朝妨害風化罪嫌偵辦。

媒體到場採訪時，正巧闆娘騎車離開，要前往警局報案。（圖／翻攝畫面）

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