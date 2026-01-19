早餐店高油高糖好傷身？她推吃1水果含20種營養

生活中心／杜子心報導



現代人早上趕上班、趕上課，早餐多半在外面快速解決，鐵板麵、煎餃配一杯大杯奶茶，成了不少人的日常。不過營養師李婉萍提醒，早餐內容其實會直接影響一整天的精神與專注力，她建議不論吃什麼早餐，都可以加一顆奇異果，幫身體補足早上最需要的營養。她指出，奇異果屬於營養密度高的水果，富含維生素C與膳食纖維，早上吃一顆，有助於啟動代謝，也能讓精神狀態更穩定。





早餐店高油高糖吃完容易飽睏？營養師曝加「這水果」：專注力瞬間提升

李婉萍指出早餐搭配小番茄、橘子或奇異果可以補充維生素C。（圖／翻攝自李婉萍臉書）

李婉萍在臉書分享，許多外食早餐偏高糖、高油，像是鐵板麵搭配含糖飲料，容易造成身體負擔，不只容易飽睏，還可能出現脹氣、注意力不集中的狀況。她平時早餐會搭配小番茄、橘子或奇異果來補充維生素C，其中又特別推薦奇異果，因為奇異果具備營養密度高、水溶性膳食纖維高、維生素C含量高三項特點，一顆小小的水果，就含有超過20種營養素，不但能幫助排便，也有助於維持專注與反應力。

李婉萍分享奇異果的多種早餐做法。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

在實際搭配上，李婉萍也分享多種簡單吃法，例如奇異果優格，能幫助腸道蠕動，早上精神更清爽；奇異果法式吐司，口感豐富，也有助提升認知表現；或是奇異果豬排沙拉，份量足又有飽足感。另外，外界常流傳水果中的維生素C與檸檬酸可幫助鈣質吸收、防止骨質疏鬆，國健署曾說明，水果確實有助鈣吸收，但骨骼健康仍需搭配足夠乳製品、日曬促進維生素D合成，以及規律運動，才能全面顧好身體。









