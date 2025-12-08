早餐店「熱狗蛋」沒合體！南部人看傻：真的不可思議

南北大不同！一名南部女網友指出，從小吃到大的熱狗蛋都是把熱狗包在蛋裡面一起煎，沒想到北上後點餐才發現，台北早餐店竟然是將熱狗與荷包蛋分開，直呼「真的不可思議」，貼文引發討論。

一名女網友抱怨，北部早餐店的熱狗蛋是把熱狗、雞蛋分開煎，讓一票南部人傻眼 。（示意圖／中天新聞資料照）

原PO在Threads發文表示，「有人懂這才是真正的熱狗蛋嗎！？想當初在台北點熱狗蛋， 結果老闆給我3條熱狗+1顆荷包蛋……。」並PO出熱狗包在蛋裡面一起煎的熱狗蛋，上方還淋上番茄醬。貼文吸引逾19萬人點閱，大批南部網友留言表示，「熱狗蛋就是要合在一起」、「這才是熱狗蛋，不是熱狗+蛋」、「熱狗蛋的精華就是裡面包熱狗的蛋會微微的濕潤，就像蒸蛋那樣」、「我在台北住了10多年，最終在巷口的早餐店當奧客，要求老闆幫我這樣做，不然外面的早餐店都會分開給你」、「我曾經吃過把熱狗切小碎塊加進去蛋裡面煎的熱狗蛋（這不是熱狗蛋）」。

廣告 廣告

不少人也留言指出，「蘿蔔糕+蛋也是，我不是要蘿蔔糕跟一顆荷包蛋耶」、「蘿蔔糕蛋在台北也是蘿蔔糕加荷包蛋。後來我要說蘿蔔糕泡蛋或蘿蔔糕沾蛋」、「在北部要講熱狗蛋捲，之前QQ蛋要講地瓜球」、「鍋燒意麵+熱狗蛋 。北部幽靈套餐」、「北部的食物都是在玩文字遊戲」、「還有薯餅蛋，薯餅和荷包蛋這樣，他們沒合體，我要的是合體」。

延伸閱讀

追著90歲翁教訓插隊「把人當白痴」 網鼻酸：台灣怎麼了

錯過再等80年！ 命理師揭「最強招財轉運大吉日」

從活動到課程！把「交通安全」融入孩子日常 不再只是喊口號