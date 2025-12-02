早餐店「甜甜醬油膏」買不到？內行人曝配方：自己就能煮

早餐吃蛋餅、蘿蔔糕，醬油膏是必備的靈魂醬料，一名網友好奇，早餐店的醬油膏味道獨特，甜中帶鹹的滋味和一般市售醬油膏大不相同，不知道該去哪裡買。貼文釣出不少內行人表示，帶甜味的醬油膏很多都是店家自製，其實在家就可以動手做，用市售的油膏加一點糖、少許冷開水調勻，就會很像。

一位網友在社群平台Threads上貼出一張淋上醬油膏的蛋餅照片，好奇早餐店的醬油膏為什麼都這麼好吃，和家中深黑色、超鹹的版本完全不同，詢問這種甜甜的醬油膏哪裡能買得到？

許多內行網友紛紛表示，這類醬油糕很多都是店家自煮出來的，在家也可以製作，步驟很簡單。「醬油加水、加糖後勾芡就可以，若喜歡蒜味，可以再加一點蒜末」、「我是自己煮，用素蠔油加糖、水、蒜泥，覺得不夠稠可以加太白粉水，比例都隨意，邊煮邊試味道。」、「市售的油膏加一點糖、少許冷開水調勻，就會很像」、「有跟早餐店買過，以前叫三環，現在改名了，蝦皮好像有。」

除了自製，不少人也推薦了幾款風味相近的品牌，「東成味味露，中北部很難看到」、「這就金梅油膏啊，去大間的雜貨店都有賣」，有人也推薦其他品牌，大讚好吃，「黑龍醬油膏沾甚麼都好吃，不死鹹，菜市場、雜貨店都有賣」、「推屏科大醬油膏」。

