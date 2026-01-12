早餐店「賠本品項」賣一年半 老闆不知情 網反讚：高明

開店創業精算成本是關鍵，一名早餐店老闆最近才發現，店內加點的烏龍麵售價15元，但進貨成本就要16元，等於長期在賠錢販售，讓他哭笑不得，自嘲是創業路上的一大烏龍，貼文曝光後，引來網友一片讚聲，多數人認為，這樣的定價反而成為吸引顧客回流的巧妙手法，也能順勢帶動其他品項的銷售。

原PO近日於Threads發文發問，好奇其他人開店創業是否也做過蠢事，他表示，經營早餐店，店內加點烏龍麵的價格一直是15元，近期才發現每份成本為16元，等於每賣一份就賠錢，卻在不知情的情況下默默賣了長達一年半。

貼文曝光後，網友一面倒喊讚，認為這樣的定價策略高明，因這類商品本來就可以當作吸引客源的品項，整體營收反而可能因此提高，也有人直言，能夠經營一年半，代表整體方向沒有問題，「往好處想，客人就是為了這個很便宜的烏龍麵才去消費的」、「這就是你賣了一年半還存在的原因」、「有捨才有得，你會獲得更多的」。

此外，不少有創業經驗的網友留言分享自身慘痛經歷，包括外送平台抽成計算失誤、夜市攤販低於成本販售商品，多年後才發現長期賠本經營，感嘆創業過程並非每項商品都能獲利。

