早餐店「這品項」賠本賣！老闆一年半才知情 網大讚：跟好市多烤雞一樣

一名早餐店老闆長期賠本賣烏龍麵，貼文曝光後，反而受到網友認同。（示意圖／Photo AC）

開店創業最忌忽略成本計算，一位早餐店老闆近日在社群平台Threads上分享自身經驗，引發網友熱烈討論。他發現，店內販售的烏龍麵加點項目售價為15元，但實際進貨成本竟為16元，等於每賣一份就虧損1元，這樣的情況竟持續了一年半之久，讓他哭笑不得，自嘲這是一場「創業路上的大烏龍」。

這篇貼文曝光後，不但未引來批評，反而獲得大批網友力挺與讚賞。許多人認為，這樣的定價反而無意中形成一種「引流商品」，用低價吸引顧客上門，進而帶動其他品項銷售，從整體營收來看可能並不吃虧。有網友留言指出：「這就是你賣了一年半還存在的原因」、「往好處想，可能客人就是為了這個很便宜的烏龍麵才常來的」、「這可能是你創業唯一做對的事，Costco烤雞一樣的模式」。

不少創業族也藉此機會分享類似經歷。有網友提到，自己曾因未詳細計算外送平台的抽成比例，導致利潤被壓縮，「當初foodpanda剛上線，不知道抽成%數，過年期間下置頂廣告加上折扣優惠加上抽成，營業額15萬結果實際入帳4萬多而已……還沒扣成本」、「剛開始用蝦皮，以為買家退貨雙方都不用付運費，結果某天發現我已經傻傻代付一千六百多元的運費」。

