早餐店、連鎖餐飲、烘焙業7月起「全面限用洗選蛋」 恐掀漲價潮

為提升民眾食安，農業部宣布，從今年7月1日起，供應給一定規模的連鎖餐飲、烘焙業及早餐店的雞蛋，將全面限用洗選蛋，以確保食品安全與來源可追溯性，外界擔心新制可能推高餐飲價格，對此畜牧司長李宜謙表示，洗選蛋與散裝蛋價差不大，隨著洗選蛋規模擴大，成本有下降空間。

根據《自由時報》報導，農業部統計，國內雞蛋每日產量約12.5萬箱，目前每日進入洗選場的僅約5萬箱，國內現有102家洗選場，若全部產能全開，每日洗選蛋產量可達12.5萬箱以上，足以滿足國人每日需求。

農業部強調，除原本規定使用洗選蛋的校園、國軍、超商、量販店、大賣場及網購通路外，新制將新增連鎖餐飲、烘焙業及早餐店，並由食藥署定期稽查，違規者將依法開罰，適用對象估計約330家公司、逾1.3萬間連鎖門市，新制預計自7月1日正式上路。

針對外界擔心新制可能帶動餐飲價格上漲，畜牧司長李宜謙指出，洗選蛋與散裝的非洗選蛋的價差不大，且隨著洗選規模擴大，成本有下降空間，2025年7月已與國內主要餐飲、烘焙及早餐業者座談，多數業者表態支持新制，認為可提升品質及安全性，消費者也能吃得安心。

至於消費者關心的蛋類保存問題，李宜謙表示，只要將洗選蛋放置於低溫冷藏環境，均可在有效期內安心食用；至於散裝的非洗選蛋，則不建議生食，以降低食安風險。

