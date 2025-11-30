早餐店「靈魂醬油膏」甜鹹滑順藏玄機 網友揭自製配方：一吃上癮

生活中心／程正邦報導

許多早餐店的醬油膏都經過特調，甜鹹又滑順，外面買不到。（圖／Pixabay）

一吃就上癮！甜鹹風味醬油膏掀起網路追尋潮

對於許多台灣民眾而言，早餐店的蛋餅、蘿蔔糕或鐵板麵，若少了一味「靈魂醬料」，美味度便會大打折扣。近日，有網友在 Threads 平台發文，好奇為何某些早餐店所淋的醬油風味獨特，顏色比常見的深色醬油更淺，口感更是甜中帶鹹、香甜順口，讓他直呼：「這種甜甜醬油膏去哪買呢？」

這則貼文迅速引發廣大網友的共鳴與熱議，許多人紛紛表示，這種「外面買不到」的特製醬料，正是讓他們對特定早餐店情有獨鍾的關鍵。不少深知內情的網友及餐飲業者隨即揭露內情：這類獨特的醬油膏並非市售現成產品，而是店家自製的「獨門祕方」，其風味難以取代，成為吸引回頭客的靈魂所在。

廣告 廣告

早餐外送大排名！「蛋餅」不分南北居第一，圖為淋上醬油膏的蛋餅。（示意圖）

網友親揭特調「甜醬」配方：醬油、糖、蒜泥是黃金比例

網友透露，許多人稱之為「甜醬」或「靈魂醬油膏」的醬料，其製程並不簡單，店家通常會自行「煮製」特調版，確保味道符合當地顧客的口味。

這種醬料的基本組成是將醬油（或清醬油）、水和糖按比例混合後，再進行勾芡以達到濃稠滑順的口感。有些店家為了增添風味層次，更會加入蒜泥、蒜苗或辣椒提味，讓醬料的味道更加豐富。

有經驗的網友還分享了「還原版」配方：「我自己在家試過，用素蠔油加糖加水再加蒜泥，邊煮邊試味道，不夠稠就加一點太白粉水，效果非常接近早餐店的版本。」甚至有人建議，只需將市售油膏加入少許糖和冷開水攪拌，就能在短時間內還原那股熟悉的甜鹹滋味。

皮蛋豆腐的醬油膏是經過砂糖、蒜泥、醬料調製，非市售醬油膏。（圖／翻攝自爆系知識家）

品牌推薦與在地堅持：一匙醬料背後的匠人精神

除了自製秘方，熱情的網友也推薦了心目中的醬料愛牌，作為追求類似風味的替代品。例如：「黑龍醬油膏不死鹹，沾什麼都好吃」，或是「金蘭、鼎新也不錯，很多早餐店應該就用這些品牌」；也有人推薦屏科大醬油膏或香菇素蠔油，作為製作基底的選擇。

更有趣的是，有網友透露，部分早餐店的醬料曾經以「三環」為名在市面販售，雖然品牌名稱有所變動，但在特定電商平台仍可購得。

一名網友表示，親眼看到豆漿店老闆現場熬煮醬料，證實了這些店家確實花費工夫，用醬油和糖慢慢加熱調製。這些口耳相傳的配方和經驗，不僅讓人對「一匙醬料」背後的匠人精神肅然起敬，更證明了台灣早餐店的魅力不僅在於食物本身，更在於對那一抹獨門滋味與在地堅持。

網友推薦黑龍醬油膏不死鹹，金蘭、鼎新也不錯。(圖／我愛全聯-好物老實説臉書)

更多三立新聞網報導

遊戲傳奇人設崩塌！「中國首父」被爆狂生300個孩子 前情人控家暴虐童

預言成真！重機網美遭聯結車輾斃 生前最後一句話：希望不會撞車

台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」

疑中國豬仔誤闖地雷區！偷渡泰柬邊境遭炸重傷 泰控柬拒清雷

