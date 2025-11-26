早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃

加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝取這些加工肉品不僅可能增加大腸癌風險，甚至與乳癌發生率也有關聯，提醒消費者應謹慎選擇早餐內容。

加工肉品藏致癌風險

食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」發文表示，加工肉品早在2015年10月就已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為「第一類致癌物」，危險等級與菸草及石棉相同。韋恩指出，超商、早餐店常見的培根、火腿、香腸、漢堡肉等食品都屬於加工肉品範疇，這些產品含有亞硝酸鹽等食品添加物，對人體健康構成潛在威脅。



韋恩直言，亞硝酸鹽常被用於培根和火腿的加工過程中，保持肉色鮮豔、增添風味並延長保存期限。然而，亞硝酸鹽進入人體後會轉化為名為「亞硝胺」的化合物，這是一種能損害DNA的強力致癌物。亞硝胺會與DNA結合形成化學鍵，破壞基因結構，引發細胞錯誤分裂，可能導致腫瘤形成，特別是在大腸部位影響最為顯著。此外，亞硝胺也會造成細胞內的氧化壓力，產生自由基等有害分子，進一步導致DNA受損，這種基因不穩定與氧化壓力的雙重效應，使癌細胞更容易生成與擴散。

英國5.4萬人因加工肉品罹癌

韋恩引用相關研究數據指出，過量攝取加工肉品與癌症發生率密切相關。根據專家估計，過去10年中，英國因食用含亞硝酸鹽加工肉品而引發大腸癌病例約有5.4萬例。部分研究甚至發現，女性每週食用加工肉類者，其罹患乳癌的風險也顯著提高，顯示加工肉品對健康的影響範圍相當廣泛。

加工肉品每日攝取量

日本癌症名醫佐藤典宏也曾針對加工肉品攝取量提出具體建議，他提醒，吃加工肉品不代表會得癌症，而是不建議過量攝取。根據研究數據顯示，每天多吃超過50克加工肉品，相當於４片火腿或2.5根香腸的分量，大腸癌的風險會增加18%，因此要特別注意。

▲早餐店的培根、火腿被WHO列為「１級致癌物」。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

