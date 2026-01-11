早餐店1食物「賣1年半才知賠本」！老闆一算成本崩潰

記者蔣季容／台北報導

一名早餐店業者發現自己賠本賣了1年半。（示意圖／資料照）

創業當老闆真的不簡單！一名早餐店業者在社群平台分享，自己當初設計加點烏龍麵賣15元，沒想到賣了1年半才發現烏龍麵的成本是16元，讓他哭笑不得。貼文曝光後引發熱議，不過網友反讚，「有些東西可以當作引流商品，不一定要賺錢」。

「大家創業有沒有做過什麼蠢事？」一名網友在Threads表示，自己店內的烏龍麵加點價一直以來都設為15元，沒想到近期才赫然發現，烏龍麵的成本價竟然要16元，直呼「我就這樣傻傻地賣了1年半！」

貼文一出，網友反倒大讚「根本是經營之神的操作，先有一個不賺錢的商品吸引客人順便買其他更賺錢的品項，就像好市多最裡面的便宜烤雞」、「往好處想，可能客人就是為了這個很便宜的烏龍麵才常來的」、「這可能是你創業唯一做對的事，Costco 烤雞一樣的模式」、「雖說是誤打誤撞，但能經營一年半說明方向是對的」、「這其實是一個好操作耶，會有人因為烏龍麵15元去買的，例如我」、「有些東西可以當作引流商品，不一定要賺錢」。

還有網友分享自己的經歷「以前擺夜市跟廠商叫溏心蛋成本十幾元，然後我一顆賣客人十元整」、「我們家虱目魚肚拿110，只賣120，就是賠錢搭配著賣，不會每樣餐點都賺錢」、「臘肉本錢180，我賣150傻傻也賣了好幾年」、「蝦皮賣花種子200元 ，成本+手續費還賠錢」、「餐點裡面有蕃茄，結果發現沒算到蕃茄的成本」。

