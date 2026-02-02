早餐最怕清淡！醫揪3種「NG內容」：牛奶＋蛋也中鏢

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，早餐千萬不能清淡，若早餐「吃得太乖」，會導致膽囊不敢動、代謝整天卡關。（示意圖／PIXABAY）

現代人認為清淡飲食較健康，但醫師黃軒表示，早餐千萬不能清淡，早餐最怕的不是吃油，而是該啟動的系統沒被啟動。很多人早餐「吃得太乖」，導致膽囊不敢動、代謝整天卡關。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，經過一整晚8~10小時空腹後，人體在等3個訊號，缺乏其中一項，人不會立即感覺不舒服，而是長期代謝失衡。

1. 碳水化合物告訴大腦，今天要開始運轉了。

2. 蛋白質與脂肪會促進膽囊收縮、穩定血糖

3. 足夠熱量比例以便重置代謝節律

黃軒點出 3種「看似無害」的早餐：

1. 牛奶＋雞蛋

問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」。這組合很常被當成「模範早餐」，但其實藏有陷阱。因為僅牛奶與雞蛋，幾乎沒有碳水化合物，會導致胰島素訊號不足、蛋白質被迫拿去「當燃料」而非修復。長期會使得肝腎代謝負擔上升、精神效率下降。

他建議，早餐內容應改為「牛奶＋雞蛋 ＋全麥麵包／燕麥／地瓜」。

2. 清粥＋醬菜

這是最容易被誤會的「養生早餐」，問題在於高鈉、低蛋白，且無脂肪，如此會導致膽囊收縮素刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，若早上無適度脂肪刺激排出，長期提高膽結石與膽囊息肉風險，這已是膽汁生理的基本邏輯。

他建議，應改為「雜糧粥＋蛋＋少量肉類＋燙青菜」。

3. 燒餅＋油條

此早餐組合不適合當日常，問題不只在油炸，而在熱量高但營養密度低、高溫油脂會增加氧化壓力、缺乏纖維與優質蛋白會導致血糖震盪大。

他表示，偶爾吃沒事，天天吃則會出現高血脂。民眾應再搭配「無糖豆漿＋水煮蛋＋蔬菜」，且用其他餐清淡來補回來。

黃軒表示，早餐的真正風險不是「吃錯會立刻生病」，而是長期代謝與膽汁動力學的錯誤配置。

至於為何有些早餐看來清淡卻更傷身，他表示，關鍵不在熱量，而在膽囊刺激不足及血糖節律錯亂。因此，民眾應從「營養結構」成分來看，而非從「食物好不好吃」來決定。

