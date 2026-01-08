早餐盤要價580元！菜單驚見「荷包蛋140元」網酸：超盤

生活中心／綜合報導

台北民生社區一間早午餐店6日試營運，店內一份售價580元的早餐盤曝光後，迅速在網路上掀起討論。餐盤內容包含麵包、培根、沙拉與薯餅，但常見的荷包蛋、炒蛋或煎吐司，皆需另外以單品方式加購，每樣價格高達140元，且還須另加一成服務費，讓不少網友直呼難以接受。





有網友在 Threads 分享「台灣的薪水配上這樣的物價」，並同步貼出該早午餐店的菜單與實際餐點照。從畫面中可見，餐盤內容多為蛋餅、培根、薯餅、生菜，搭配酪梨醬與番茄醬等常見配料，卻開出高達580元的價格，令原PO看後相當震驚。不僅如此像是荷包蛋、炒蛋或煎吐司等基本配菜，還得另外以單品方式加點，每樣售價140元，結帳時更需另計一成服務費，讓不少網友看了直搖頭，直呼這樣的價格實在「很難下手點餐」。

貼文曝光後，掀起網友們討論，不少人狠酸「140元一顆荷包蛋，我真的看不懂」、「580元吃的是盤子，不是早餐」，甚至調侃「這價格是不是把民生社區當成歐洲在經營」。也有網友質疑餐點內容與價格落差過大，留言表示「500多元不是問題，但這樣的菜色真的對得起資深餐飲人設計嗎？」、「民生社區也不是人人都是盤子，附近明明有貴但合理的店」。更有人開玩笑說「580應該包含吃完把盤子帶回家吧」。





不過，另一派聲音則替店家緩頰，認為價格與地段消費力相符。有在地網友直言，「對住在那一帶的人來說，這樣的定價可能還算合理」、「能開得下去就代表有人願意買單」，也有人理性分析，指出該店鎖定的並非一般大眾，而是特定客群，只要市場接受，商家自然能存活。

然而，從實際評價來看，該店目前在 Google 評論上的表現並不理想，星等僅約1.8顆。留言區中，不少網友諷刺表示「580的上好美盤」、「聽說早午餐500多還要加服務費，看起來不只有裝食物的盤子 還有消費的盤子本人」、「一顆星給辛苦的老闆？跟辛苦工作的盤子，刷一星會被google只好給兩顆星」，甚至直指「這已經不只是貴，而是隨意哄抬物價」。













