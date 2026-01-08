早餐盤賣580元！一票人見菜單嚇傻：荷包蛋一顆140元

生活中心／綜合報導

北市一間餐廳「早餐盤」要價580元。（示意圖，非當事店家／取自pexels）

物價持續攀升，民眾生活壓力加重，近日有網友分享，北市一間餐廳「早餐盤」要價580元，內容僅含蛋餅、培根、薯餅、生菜等，單點荷包蛋、吐司也要140元，讓他不禁質疑台灣的薪水配得上這樣的物價嗎？貼文曝光後引發兩極評論，有人痛批價格過高，也有人認為店家鎖定特定消費族群。

有網友在Threads分享一間早午餐店的菜單與餐點照，其中「整天可以吃的早餐盤」定價580元，內容包含蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬與番茄醬；單點荷包蛋、炒蛋、煎吐司等，每樣也要140元，讓原PO不禁感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」

貼文曝光，立刻掀起討論，不少網友直呼價格太高，「荷包蛋140元，我的天」、「580元應該有包含吃完可以把盤子帶走吧，盤子帶盤子回家」、「早餐盤的盤子真大」。

不過也有另一派網友相對理性，認為價格高低取決於客群。此店家為「民生早午餐 by 貓下去」，位於民生社區，是知名餐廳「貓下去敦北俱樂部」推出的新品牌，並於6日開始試營運。有網友直言，「對民生社區當地人的話，坦白說應該還好」、「就開在民生社區了，住在那邊的人是沒有在嫌東西貴的」、「會不會就是過濾不同客群的人？」

