早餐盤580元！他嘆「薪水追不上物價」 網驚：加點蛋要140

知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」推出的新品牌「民生早午餐by貓下去」於6日開始試營運，菜單定價隨即在社群平台引發熱議。有網友發現一份普通的早餐盤竟要價580元，讓不少民眾大喊吃不消。

原PO於昨（7）日在Threads上貼出餐點照片與菜單，指出這份標榜「整天可以吃的早餐盤」內容包含蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬及番茄醬等常見食材，但一份要價居然高達580元，讓他忍不住感嘆，「台灣的薪水配上這樣的物價」。

貼文曝光後立刻掀起大量轉傳與討論，不少網友直呼太誇張，「580應該有包含吃完可以把盤子帶走吧」、「580的餐點內容空虛到連酪梨醬跟番茄醬都要寫出來」、「580的早餐不是不行，但這盤有夠不用心」、「還要加一成服務費喔！638元早餐盤的『盤子』真大」、「這價格580根本搶劫」。

此外，更令網友震驚的是菜單上「加點區」的價格，荷包蛋、炒蛋、蛋捲、煎吐司等台灣早午餐店常見的選項，單項加購皆需140元，單點烤櫛瓜價格甚至高達320元，且還要再加收一成服務費。

加點荷包蛋要價140元。（示意圖／Pixabay）

不過另一派網友則認為，地段本身就決定了消費族群，「就開在民生社區了，住在那邊的人是沒有在嫌東西貴的」、「這間鎖定的客群就是高收入的客群啊」、「會不會就是過濾不同客群的人？」、「開的起來就代表客人可以接受」、「其實你應該要理解，這是民生社區居民的早餐」。

