早餐神物「豆棗」是台灣發明 菜販：應申請文化遺產

屏東縣 / 綜合報導

許多人到自助餐店，或是飯店餐廳，都有豆棗這道菜，甜鹹交織，超級下飯，甚至一度外銷到日本，原來豆棗是日治時期，台灣大量生產蔗糖，加上早期台灣人愛吃甜，因此將豆皮油炸過後加入糖、醬油、鹽等香料，產生這道創意配菜，不少台灣人從小吃到大，有人把豆棗譽為可以申請非物質文化遺產的存在。

甜鹹交織，咬下去，軟Q帶有嚼勁的豆棗，台語「豆支」在便當店、飯店餐廳時常看到，配上稀飯，是不少人早餐選擇，這道台灣人自己研發的醬菜，一度外銷日本，屏東縣長周春米VS.業者說：「要列為世界的文資欸，沒錯它是我們台灣我曾祖父那時期流傳下來。」屏東這間專門生產「豆支」的工廠，超過60年，傳承到第4代，由於業者阿嬤的名字，有個「棗」字，把產品改名為豆棗，切絲的則叫紅豆絲，口味傳統，深受老顧客喜愛。

廣告 廣告

民眾說：「滿甜的很好吃超適合配稀飯，我不知道叫什麼可是我吃稀飯一定要配它，阿公阿嬤都喜歡吃粥啊就要配這個，去國外不會吃豆棗了吧，甜甜鹹鹹的很下飯，可以多吃一碗粥。」棗的本體是豆皮，油炸過後，邊煮邊加入糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻等等，因為日治時期台灣蔗糖大量生產，豆棗成了那個時代的創意結晶。

豆棗業者林彥廷說：「早期經濟問題，比較常吃稀飯，為什麼大家都吃這個，可能台灣人早期喜歡吃甜，它又是屬於配稀飯甜的一道菜，因此大家都非常喜歡它。」MIT的特色食品，遍布大街小巷，被譽為可以申請非物質文化遺產的存在，不只是餐桌上的小配角，更是台灣人生活的縮影。

原始連結







更多華視新聞報導

自助餐「2小塊肉+1花枝丸+5條豆棗」賣80元！ 網友傻眼

自助餐番茄炒蛋+苦瓜鹹蛋2菜140元 業者：標價清楚

自助餐3菜1魚280元太貴？ 網掀討論：颱風有關

