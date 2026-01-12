早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕

早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你感到心情愉悅，但胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，長期在空腹狀態下飲用高糖飲料，像是能量果昔或特調咖啡，無異於在腸道埋下「隱形地雷」。這類習慣不僅會引發慢性發炎，更可能顯著提升大腸癌風險，且初期症狀難以察覺，往往確診時已非早期。

空腹飲糖如每日腐蝕腸道

黃軒在臉書發文指出，看似無害的早餐飲品，若含有精緻糖、高果糖糖漿與人工甜味劑，再加上乳製品與脂肪，在空腹且無其他食物緩衝的情況下，直接接觸腸黏膜，會引發一連串負面生理反應。

這些反應包括血糖與胰島素瞬間飆升、慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復能力下降以及細胞突變機率上升等。黃軒比喻，這種行為就像每天往身體組織倒一點酸，雖然當下「你不會痛，但它一直在腐蝕（大腸）」。

研究警示：高糖飲料與大腸癌相關

黃軒醫師表示，多篇大型流行病學研究顯示，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險有顯著相關性，特別是男性及年輕時便養成此習慣者，風險更為嚴峻。

數據顯示，與飲用黑咖啡或無糖茶的人相比，每日飲用含糖飲品超過十年者，大腸癌發生率恐高出近一倍。更危險的是，這種癌化過程是「安靜進行」的，等到出現糞便帶血（常誤認為痔瘡）、不明原因體重減輕或排便習慣改變時，臨床上往往已進展至第三或第四期。

簡單一招逆轉危機

面對潛在的健康危機，解決方案並不需要昂貴的補品或極端排毒。黃軒建議，只需連續30天將早晨的第一杯飲料替換為「黑咖啡（不加糖奶）、無糖茶或白開水」。研究證實，這項簡單的改變能顯著降低體內發炎指標（如CRP、IL-6），改善胰島素阻抗，並幫助腸道菌相恢復穩定。醫師最後強調，癌症並非突然發生，而是每一次飲食選擇累積的結果，呼籲民眾慎選每天早上的「那一杯」。