早餐蘋果配1沾醬好獵奇！李多慧公開「48公斤維持術」就靠5個神隊友
被譽為「人間水蜜桃」的南韓啦啦隊女神李多慧，光是站上場就能讓全場尖叫，除了招牌甜美笑容，她25年來都維持在48公斤左右的好身材更是粉絲關注焦點。不過，女神也不是鐵打的！她在自己youtube影片中也坦言，自己也會覺得「小腹跑出來要減掉」，所以更重視日常管理，而不是靠短期激烈減肥。
她在影片中分享，能長時間維持身材的關鍵，並不是極端的節食或不吃，而是將「好吃又能減肥」的原則融入生活的每一個細節。她強調，減肥最難堅持的就是吃不好吃的東西，所以她花了很多時間找到最適合自己、又美味健康的飲食方式。這種高度自律，搭配她獨特的飲食及保養習慣，才是她能快速調整體態、維持完美體重的主因。
早餐就做好血糖管理：水果餐＋自製代餐果昔
想要像她一樣維持好體態和狀態，李多慧分享了幾個她每天必做的習慣：
早餐吃蘋果、鮮果昔
她維持身材的第一個關鍵，就是「每天從水果早餐開始」。她最常吃的是蘋果，而且一定連皮一起吃，因為蘋果皮膳食纖維多，比較有飽足感、也幫助腸胃蠕動。她會在蘋果片上抹一層「100％無糖純花生醬」，完全不碰加糖的加工花生醬，避免血糖大起大落、脂肪囤積。
有工作時喝自製代餐果昔
如果早上要趕通告，她就會換成一杯「飽足感果昔」當代餐帶出門。配方裡有燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、香蕉，再加上冷凍藍莓、覆盆子，最後倒入低脂牛奶一起打成濃稠果昔。這杯設計重點就是：喝得飽、好喝、熱量又不會太高。她說，自己花了很多時間調整比例，才找到「好喝又不會變胖」的版本，常常直接當午餐喝。
她經常將食材先放進無線攪拌杯中帶出門，出門後再購買低脂牛奶加入，隨時攪拌就可以喝。她表示這個果昔不僅好喝，而且有足夠飽足感，讓她在外面時不太會肚子餓，是她能一直堅持減肥的重要「朋友」。
營養補充的「藥zone」
李多慧將保健食品視為維持狀態的好幫手，家中有一區放著每天補充的各式保健品稱為「藥zone」，且早晚、餐後吃得都不一樣。早上先攝取一小包綜合維他命，裡面還有Omega3、鎂等綜合營養素，維持體力和代謝；飯後則會喝一瓶韓國很流行的「代謝飲」，幫助消化與燃脂。
午晚健康餐備料哲學「原型食物」+「減醣」
除了早餐和果昔，她平常也盡量吃「原型食物」。休假時會去賣場一次採買大量蔬菜、沙拉、高麗菜、甜椒、芹菜、地瓜和烤肉用的好品質韓式烤牛肉、牛小排，再用真空盒或真空袋分裝好，放冰箱或冷凍保存，確保食物能保持新鮮
沙拉便當和減醣炒飯、地瓜當宵夜
工作日時她會帶著自製的沙拉便當，裡面有生菜、蝦子等蛋白質和大量纖維；她也會自己做「減醣炒飯」：用橄欖油、韓國的減糖糙米盒飯，加上蔬菜如杏鮑菇、蘿蔔等拌炒，調味只放一點點醬油，既有飽足感又不會太油太鹹。晚上肚子餓、想吃零食的時候，她會吃烤好的地瓜，盡量避免洋芋片、餅乾這種高糖高油零食。
她很重視「不能餓肚子」。她強調，減肥的時候不要不吃，或是吃不好吃的，好吃又能減肥的方式有很多，所以她會準備好健康又好吃的選擇，讓自己可以長期堅持，不會因為食物太難吃而放棄。
日常保養最注重對抗紫外線
為了對抗台灣強烈紫外線，她還會固定吃以番茄萃取為主的美肌保健品，希望從體內增加皮膚防禦力、減少曬黑，偶而飲品會打番茄＋蜂蜜＋橄欖油來喝。至於外表看起來的好氣色，除了飲食，她也有一套固定作息與保養節奏：早上起床一定先刷牙、洗臉，簡單保濕後上妝；晚上則會利用清潔型面膜、化妝水、精華、乳霜加強保養，重要工作前一晚還會特別做「集中修護」，讓隔天底妝更服貼。
李多慧這套兼顧飲食管理與外用保養、從早到晚的全方位管理方式，證明了她的好身材與好膚質，皆來自於日復一日的自律，才能在鏡頭前將最完美的一面呈現給觀眾。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
家裡這幾瓶油竟在餵養乳癌細胞！營養師教4對策別再助長腫瘤生長 夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
其他人也在看
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 128
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 388
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 9
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 16
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 3
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 46
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 132
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 4 小時前 ・ 21
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 24
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 9 小時前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65