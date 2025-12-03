被譽為「人間水蜜桃」的南韓啦啦隊女神李多慧，光是站上場就能讓全場尖叫，除了招牌甜美笑容，她25年來都維持在48公斤左右的好身材更是粉絲關注焦點。不過，女神也不是鐵打的！她在自己youtube影片中也坦言，自己也會覺得「小腹跑出來要減掉」，所以更重視日常管理，而不是靠短期激烈減肥。

她在影片中分享，能長時間維持身材的關鍵，並不是極端的節食或不吃，而是將「好吃又能減肥」的原則融入生活的每一個細節。她強調，減肥最難堅持的就是吃不好吃的東西，所以她花了很多時間找到最適合自己、又美味健康的飲食方式。這種高度自律，搭配她獨特的飲食及保養習慣，才是她能快速調整體態、維持完美體重的主因。

早餐就做好血糖管理：水果餐＋自製代餐果昔

想要像她一樣維持好體態和狀態，李多慧分享了幾個她每天必做的習慣：

早餐吃蘋果、鮮果昔

她維持身材的第一個關鍵，就是「每天從水果早餐開始」。她最常吃的是蘋果，而且一定連皮一起吃，因為蘋果皮膳食纖維多，比較有飽足感、也幫助腸胃蠕動。她會在蘋果片上抹一層「100％無糖純花生醬」，完全不碰加糖的加工花生醬，避免血糖大起大落、脂肪囤積。

有工作時喝自製代餐果昔

如果早上要趕通告，她就會換成一杯「飽足感果昔」當代餐帶出門。配方裡有燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、香蕉，再加上冷凍藍莓、覆盆子，最後倒入低脂牛奶一起打成濃稠果昔。這杯設計重點就是：喝得飽、好喝、熱量又不會太高。她說，自己花了很多時間調整比例，才找到「好喝又不會變胖」的版本，常常直接當午餐喝。

她經常將食材先放進無線攪拌杯中帶出門，出門後再購買低脂牛奶加入，隨時攪拌就可以喝。她表示這個果昔不僅好喝，而且有足夠飽足感，讓她在外面時不太會肚子餓，是她能一直堅持減肥的重要「朋友」。

營養補充的「藥zone」

李多慧將保健食品視為維持狀態的好幫手，家中有一區放著每天補充的各式保健品稱為「藥zone」，且早晚、餐後吃得都不一樣。早上先攝取一小包綜合維他命，裡面還有Omega3、鎂等綜合營養素，維持體力和代謝；飯後則會喝一瓶韓國很流行的「代謝飲」，幫助消化與燃脂。

午晚健康餐備料哲學「原型食物」+「減醣」

除了早餐和果昔，她平常也盡量吃「原型食物」。休假時會去賣場一次採買大量蔬菜、沙拉、高麗菜、甜椒、芹菜、地瓜和烤肉用的好品質韓式烤牛肉、牛小排，再用真空盒或真空袋分裝好，放冰箱或冷凍保存，確保食物能保持新鮮

沙拉便當和減醣炒飯、地瓜當宵夜

工作日時她會帶著自製的沙拉便當，裡面有生菜、蝦子等蛋白質和大量纖維；她也會自己做「減醣炒飯」：用橄欖油、韓國的減糖糙米盒飯，加上蔬菜如杏鮑菇、蘿蔔等拌炒，調味只放一點點醬油，既有飽足感又不會太油太鹹。晚上肚子餓、想吃零食的時候，她會吃烤好的地瓜，盡量避免洋芋片、餅乾這種高糖高油零食。

她很重視「不能餓肚子」。她強調，減肥的時候不要不吃，或是吃不好吃的，好吃又能減肥的方式有很多，所以她會準備好健康又好吃的選擇，讓自己可以長期堅持，不會因為食物太難吃而放棄。

日常保養最注重對抗紫外線

為了對抗台灣強烈紫外線，她還會固定吃以番茄萃取為主的美肌保健品，希望從體內增加皮膚防禦力、減少曬黑，偶而飲品會打番茄＋蜂蜜＋橄欖油來喝。至於外表看起來的好氣色，除了飲食，她也有一套固定作息與保養節奏：早上起床一定先刷牙、洗臉，簡單保濕後上妝；晚上則會利用清潔型面膜、化妝水、精華、乳霜加強保養，重要工作前一晚還會特別做「集中修護」，讓隔天底妝更服貼。

李多慧這套兼顧飲食管理與外用保養、從早到晚的全方位管理方式，證明了她的好身材與好膚質，皆來自於日復一日的自律，才能在鏡頭前將最完美的一面呈現給觀眾。



原文引自：早餐蘋果配1沾醬好獵奇！李多慧公開「48公斤維持術」就靠5個神隊友