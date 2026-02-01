早餐該不該吃？研究解答！錯了害心梗、變胖還傷腎

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，一項研究指出，早餐品質較高，有助於心血管健康、代謝指標、較小的腰圍、較好的腎功能。（示意圖／unsplash）

168斷食法頗受歡迎，因此早餐該不該吃，備受關注。醫師黃軒表示，「早餐吃得好」很重要，一項研究指出，早餐熱量約佔全天20~30%，且早餐品質較高者，有助於心血管健康、代謝指標、較小的腰圍、較好的腎功能。若不吃早餐，反而容易高血脂、較胖、慢性腎病。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，早餐吃得好很重要，2024 年發表於《The Journal of Nutrition, Health & Aging》的研究指出，早餐熱量約佔全天20～30%，且早餐品質較高者，與較佳的心血管代謝指標、較小的腰圍，以及較好的腎功能表現相關。

廣告 廣告

黃軒表示，早餐的熱量太少或結構差，等於一早就讓代謝踩空。至於醫學上的「合格早餐」，不是精緻，而是結構完整。應包括下列內容：

1. 穀薯類（碳水化合物）

2. 肉蛋／豆類（蛋白質＋脂肪）

3. 奶類（鈣與蛋白）

4. 蔬果（纖維與微量營養素）

他並提到，早餐的蛋白質目標量，一般成人為20～25 公克；想控血糖／體重的人，則可略微提高。

更多三立新聞網報導

清淡飲食其實超毒！醫點名「5大傷肝腎食物」：很多人在吃

軟骨素、膠原蛋白＝護膝蓋？醫科學解答：「這3字」是解方！

不是手搖飲！「這飲品」害人糖尿病、失智：連瘦瘦針都救不了

年輕女「私密處癢1個月」治不好！醫查「1常見病」害的：一堆人小心

