早餐該配黑咖啡還是拿鐵？腫瘤中心營養師揭「互補喝法」選這杯更優

清晨的城市還沒完全甦醒，咖啡香氣卻早已在街角與辦公室裡流動。對許多人而言，一天是否能順利展開，往往取決於早晨那一杯咖啡。這不僅是在上班族，就連營養師也不例外。

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟，每天早上除了準備簡易又營養的早餐，進到辦公室後，她並不急著打開電腦，而是先替自己泡一杯咖啡。倒不是因為非喝不可，而是那份香氣與專注感，讓節奏慢慢進入工作狀態。「那是一個提醒自己準備開始的時刻。」

喝咖啡的習慣，真正開始天天喝，是進入職場之後。「工作節奏加快，需要專注力，但我不會整天靠咖啡撐。」她強調，自己一天通常只喝一杯，時間多半落在早上。

咖啡被忽略的營養價值

很多人一提到咖啡，腦中立刻浮現的就是「咖啡因」。但在營養師眼中，咖啡在現代飲食中早已超越單純的留在「醒腦」，它同時具有飲食、文化與心理層面的意義。與其一味戒除，不如學會理解咖啡、善用咖啡，讓它成為健康飲食中「位置正確」的一部分。

從營養角度來看，咖啡豆本身其實是一種植物性食物，裡頭含有多種對身體有益的成分，這也是為什麼近年有不少研究指出，適量喝咖啡與慢性病風險降低有關。

綠原酸： 在咖啡的營養價值中， 這是最常被提到的。它是一種植化素，具有抗氧化、抗發炎的特性，也被認為有助於血糖調節與肝臟健康。

鉀離子： 由於咖啡豆本身屬於植物性來源，因此含有一定量的鉀離子，有助於鈉的排出，對心血管健康具正面影響。

菸鹼酸（維生素B3） ：咖啡裡也含有少量菸鹼酸，菸鹼酸是一種維生素B群營養素，能幫助神經系統與身體能量代謝正常運作。

單寧酸： 含有少量的單寧酸（也稱鞣酸），它是一種多酚類物質，是造成咖啡澀味的主要來源之一具有抗氧化作用，但同時可能影響礦物質吸收。

咖啡因：咖啡因含量會因烘焙方式不同而有所差異。淺焙咖啡由於烘焙時間較短，咖啡因保留度相對較高；深焙咖啡則因長時間加熱，咖啡因含量略低，但差異並非極端，實際仍會受到咖啡豆品種與萃取方式影響。

營養師的早餐配咖啡日常

談到每天怎麼喝咖啡，賴思吟營養師認為自己是相當「節制派」。一天大約就一杯咖啡，其餘時間幾乎都以白開水為主。咖啡的選擇也很單純，平常多半在辦公室自己沖泡黑咖啡，像是即溶黑咖啡、現磨咖啡豆，或濾掛式咖啡，方便又能掌握濃淡。

如果當天想喝拿鐵，才會到超商購買，但這種情況相對少見。一週下來，大約三天自己泡黑咖啡，兩天到超商買咖啡，而只要是超商咖啡，通常會選擇拿鐵。

不過，每天想喝黑咖啡或拿鐵，她也會依「當天早餐內容」做調整：

如果早餐偏油或含有乳製品，例如吐司加起司、起司蛋餅，因為已經有奶類與脂肪來源，就會選擇黑咖啡，讓整體更平衡；畢竟起司本身就相當於拿鐵中的牛奶角色。 如果當天想喝的是拿鐵，她就會特別注意補足蛋白質與好的醣類，例如搭配一到兩顆茶葉蛋，或再加一條地瓜，讓早餐在蛋白質、碳水化合物與鈣質上更完整，也更有飽足感。

至於早餐來源，她多半選擇自己準備，方便掌控食材與營養比例。這樣的搭配，也正是她實踐的「營養師喝咖啡原則」：每天一到兩杯為限，盡量安排在早上飲用。她通常在上班後，約八、九點時喝完第一杯咖啡，午餐後則改以白開水或無糖飲品為主，例如無糖綠茶、無糖紅茶。有時候，她也會在辦公室直接用茶葉沖泡熱茶，作為下午的提神選擇。

