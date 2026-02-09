早餐進食時間 研究：恐影響健康

有關早晨起床應喝水的話題，曾引發大眾關注；由此可知，若想讓一天有個好開始，時間點很重要。而研究也發現，每天第一餐的進食時間同樣可能影響健康；如同最佳喝咖啡的時間是科學議題，而理想的早餐安排亦然。

Foodie網站報導，發表在「通訊醫學」（Communications Medicine）期刊的一項研究調查了近3000名年長者，發現晨起兩小時後才進食早餐者死亡率明顯較高；意即早餐時間越晚，死亡率越高。研究結果指出，晨起兩小時內進食有益健康，但兩者因果關係尚難確立：這些年長者是因進食時間過晚導致健康惡化，或因不良飲食習慣而產生健康問題？

撇開爭議結果不談，仍有大量研究支持「起床兩小時內進食最有益身體」的觀點。早餐（breakfast）的字面意義是「打破禁食」（breaking the fast），這項行動能開啟體內新陳代謝機制，並穩定一整天的血糖水平。證據顯示，及時進食早餐能刺激體內天然胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）反應，有助控制體重。相較於「吃什麼」，研究「何時吃」已成為新興科學領域，越來越多證據顯示食物攝取與調節睡眠模式的晝夜節律有關。

早餐重要性超乎想像

無論是吐司、麥片，還是傳統早餐，「早餐是一天中最重要一餐」的老生常談或許確有幾分道理。「營養素」（Nutrients）期刊發表的文獻綜述，彙整了數百年來有關早餐的研究，指出常忽略早餐者往往會在當天稍晚以更高熱量、更高糖分且營養價值低的食物來彌補缺少的卡路里。這似乎佐證了「起床後及時進食」的重要性，若未能及早緩解飢餓感，之後更可能以不健康食物填肚子。

依此可推斷，若將早餐作為起床後刻意安排的事項，便能更有效掌控每日飲食。即便早餐只是一塊簡單的能量棒，也能避免為不健康的零食光顧得來速或自動販賣機；若能精心挑選雞蛋三明治或隔夜燕麥等營養早餐，效果更佳。無論如何，將早餐納入「一日之計」顯然都能得到回報，儘管目前尚無確鑿證據，但或許真能有助延長壽命。

