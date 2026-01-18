早餐饅頭配開水！他30歲存款破8位數逆襲人生 網：窮怕了我們會更好

記者李鴻典／台北報導

低起點！30歲逆襲超勵志，一名網友分享，自己從小早餐吃饅頭配開水，大學時同學揪吃大餐只能笑著說不餓、吃過了；出社會後省吃儉用，讓他在30歲前存款達到八位數。其他網友大讚，小時候窮怕了，加油我們會越來越好！

一名網友分享，自己從小早餐吃饅頭配開水，大學時同學揪吃大餐只能笑著說不餓、吃過了；出社會後省吃儉用，讓他在30歲前存款達到八位數。（圖／翻攝自DCARD粉專）

原Po在Dcard發文分享，自己從小早餐吃饅頭配開水，看著同學的早餐有漢堡雞塊蘿蔔糕柳橙汁，充滿羨慕卻又害怕被別人看出來，小一就開始學會抑制自己的慾望不要讓爸媽難堪。

一名網友分享，自己從小早餐吃饅頭配開水。（圖／AI生成）

到了大學更感受到跟同儕之間資源上的差距，五千塊要撐過一個月時常捉襟見肘；原Po寫道，「同學揪吃大餐只能笑著說我不餓、我吃過了，只因為那一餐常常就是我三天的餐費」。

「出社會省吃儉用，努力把錢存下來，有幸進到不錯的產業，讓他在30歲以前存到了這個數字」原Po說，剛剛看到八位數的總資產，突然間像是得到了一個肯定，一個人等公車看著手機眼眶突然濕了。雖然還在練習，但希望未來可以擺脫金錢給他的不安全感，能夠勇敢地花錢豐富自己的人生。

其他網友留言「你很厲害耶！ 改天為自己加個餐吧」、「吃的苦中苦、方為人上人，建議你吃的不要省，吃健康均衡點、養養身體，健康才是第一」、「要對自己好一點啦！小時候營養太不均衡，花一點錢投資自己的健康！」、「我也是 30歲前存到了800萬，覺得不上不下，也不敢對自己好，小時候窮怕了！加油我們會越來越好！」。

「不知道夠不夠提早退休，但或許可以買棟小房子，不然就是讓自己吃好一點吧~ 不用大魚大肉至少營養均衡，趁身體還沒壞時好好顧好健康」、「前半段跟我一樣… 連上學去早餐店買早餐都不敢花太多錢吃想吃的，看同學早餐都很豐盛心裡很羨慕，但又不想增加父母的負擔。長大也是幸運進到半導體產業打滾，目前29歲但資產只有你的一半XDD，不過也很開心能靠自己的力量賺錢獨立生活」。

