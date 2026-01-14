早餐麵包配果汁糖份爆表！5低GI水果1茶飲助抗發炎
胰臟癌堪稱是無聲殺手，有「癌王」稱號，衛生福利部統計，胰臟癌在民國113年國人十大癌症名列第七，有2970人死亡。中醫師吳明珠和營養師劉怡里日前在《健康2.0》節目中分享保養胰臟和肝臟的飲食、茶飲和穴位。
攝取高糖分 增加胰臟負擔
瑞典有研究指出，每天攝取高糖分、吃甜食，會升高罹患胰臟癌的風險。營養師劉怡里在節目中指出，國內有調查發現，國人的飲食含糖量已達攝取上限的2倍以上，世界衛生組織建議成人的糖分攝取應占總熱量的5%以下，而國人常見的早餐形態中，吃麵包配果汁攝取的糖分就占了熱量的60%，其中精製糖就占了20%；豆沙包的含糖量就超過20%。
劉怡里建議，如果想攝取水果的營養，直接吃當季的低GI的水果取代果汁，可以攝取較足夠的營養價值，還能幫助抗發炎、降低癌症發生，例如芭樂、蘋果、聖女番茄、水梨、木瓜都是低GI的水果，而且不要打成泥，直接吃整塊的，透過咀嚼才能幫助維持身體的消化機能。
消積降脂茶 助胰臟減少發炎
中醫師吳明珠說，中醫認為脾臟、胃等臟器通暢，就能改善「氣」在體內停滯，胰臟炎和飲食有很大的關係，暴飲暴食、喜好吃甜食或重口味食物，會增加胰臟發炎的機會。吳明珠推薦喝「消積降脂茶」，幫助減少胰臟的發炎、讓胰臟得到舒緩。
消積降脂茶
材料：山楂3錢、炒麥芽1.5錢、梔子3錢、陳皮1.5錢、決明子5錢、桑葉1.5錢。
作法：
快速將所有材料用水沖淨。
將1000c.c.水煮沸。
將所有材料倒入沸水泡15分鐘。
放溫，即可當茶水飲用。
吳明珠解釋，「消積降脂茶」中的山楂有助消化吃下肚的肉類，炒麥芽可以幫助消化麵食，梔子有除煩瀉熱的功效，陳皮則用來健脾袪濕，桑葉可以幫助控糖，決明子則有潤腸、清肝明目的效果。
2穴位養胰健脾
中醫的針灸也可以透過刺激和脾臟、胰臟有關的「地機穴」和「胰腺點」，幫助治療胰臟的黏液性囊腫，民眾在家可以畫圓的方式揉按，按壓會有痠脹、痠痛感，可以有健脾去濕的功能，有助活血化瘀，養胰健脾。
◎ 諮詢專家／吳明珠醫師．劉怡里營養師
