早餐點「熱狗蛋」竟端出兩樣！南北版本曝光 南部人全看傻：不可思議

早餐點「熱狗蛋」竟端出兩樣！南北版本曝光，南部人全看傻：真的不可思議。圖／翻攝自threads

台灣的早餐選擇眾多，從中式到西式、從傳統到創意應有盡有，各家店的風格與品項也都不盡相同，每位老闆都有獨到的烹調方式與堅持。然而，近日就有一名網友分享自己對早餐店「熱狗蛋」的疑惑，她認為應該是用蛋液把熱狗包起來一起煎才對，沒想到在北部卻是熱狗與荷包蛋分開上桌，讓她難以接受，引發一票南部人共鳴。

「有人懂這才是真正的熱狗蛋嗎！」一名網友在Threads上發文貼出「熱狗蛋」美食照，畫面可見，蛋液將熱狗包裹，上面淋滿番茄醬，外觀看起來就像熱狗蛋捲，讓人看了垂涎欲滴。這也讓原PO不禁感嘆「想當初在台北點熱狗蛋，結果老闆給我3條熱狗+1顆荷包蛋…」甚至直呼「真的不可思議！」

廣告 廣告

貼文曝光，吸引逾19萬人點閱，許多南部網友紛紛留言「基本上高雄早餐店的熱狗蛋都張這樣，一開始聽到有些地區沒這種熱狗蛋的做法，覺得有點不可思議」、「這才是熱狗蛋，不是熱狗+蛋」、「20年前去台北讀書，第一次點了熱狗蛋，老闆也是給我三根熱狗跟荷包蛋」、「熱狗蛋就是這樣才好吃，從小吃到大」、「正宗熱狗蛋就是要把蛋皮包住熱狗，其他的不叫熱狗蛋叫熱狗加蛋」、「熱狗蛋的精華就是裡面包熱狗的蛋會微微的濕潤，就像蒸蛋那樣」。

此外，還有許多人指出，「蘿蔔糕+蛋也是，我不是要蘿蔔糕跟一顆荷包蛋耶」、「蘿蔔糕蛋在台北也是蘿蔔糕加荷包蛋，後來我要說蘿蔔糕泡蛋或蘿蔔糕沾蛋」、「在北部要講熱狗蛋捲，之前QQ蛋要講地瓜球」、「還有薯餅蛋，薯餅和荷包蛋這樣，他們沒合體，我要的是合體」、「北部的食物都是在玩文字遊戲」。

南部網友認為「熱狗蛋」應是用蛋液把熱狗包起來一起煎才對，但北部卻是熱狗與荷包蛋分開上桌。圖／翻攝自threads



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

陪媽媽動手術！他順手做檢查竟也罹肺癌 醫揭「母子同中招」關鍵原因

少女與救命恩人結婚！她揭12年後意外重逢過程 母親「一句話」拉開序幕