早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻

記者鄭玉如／台北報導

不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。

減肥不必挨餓！早餐吃好油脂更燃脂

許書華在臉書粉專引述《國際肥胖期刊》刊載的研究，表示減肥不一定要挨餓，早餐若攝取較高比例的健康脂肪，反而有助於提升燃脂作用。美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）研究團隊發現，實驗老鼠睡醒後第一餐，若攝取含較多脂肪的飲食，新陳代謝機制會運作得更正常。

廣告 廣告

相較之下，如果第一餐以高碳水化合物為主，晚餐才吃得較豐盛，不僅體重容易直線上升，體內葡萄糖耐受性也會變差，長期下來，代謝症候群的風險反而更高。

早餐別只吃蔥抓餅！醫推「酪梨」穩定血糖

至於有人好奇，「早餐吃蔥抓餅，是不是比吃饅頭更有助減肥？」許書華則直言，關鍵在於油脂的品質，不要攝取所謂壞的脂肪，蔥抓餅的熱量比饅頭高出許多，且多半使用的是壞脂肪，不建議當早餐長期食用。

許書華進一步建議，早餐可以選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖」搭配，不要只吃一片麵包，而是適度加入蛋白質與脂質，例如加一顆蛋、吃幾顆堅果，讓血糖在一天開始時就不會劇烈波動，有助於控制食慾與體重。

更多三立新聞網報導

22公斤單挑1.7噸！小山羌挑釁「巨大犀牛」 驚險對決畫面百萬人看呆

60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%

沒胃痛竟大出血！冬天是「吐血高峰期」 醫：快戒掉「5類食物」

男人沈默殺手！尿變細、尿不出 醫揭「7大警訊」：癌細胞恐已轉移

