早餐「吃油一點」更有助減肥！ 醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖

不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。

許書華近日透過影片分享觀點，直言「你絕對想不到，早餐吃油一點，居然可以幫助你減肥」。她引述刊登在《國際肥胖期刊》的研究指出，減肥不等於餓肚子，早餐若能攝取適量脂肪，反而有助於身體代謝運作得更順。

（圖／Pexels）

這項研究由美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）發表。許書華說明，研究發現實驗老鼠經過一夜睡眠後，第一餐若吃的是脂肪比例較高的飲食，整體新陳代謝機制會比較正常；相反地，如果早餐以高碳水化合物為主，晚餐才吃得豐盛，不僅體重容易上升，體內葡萄糖耐受性也會出現異常，代謝症候群的風險也會跟著提高。

既然如此，那早餐吃蔥抓餅，是不是比吃饅頭更能幫助減肥？對此，許書華也特別澄清，關鍵不在於油多或油少，而是油脂的品質。她直言，蔥抓餅的熱量本來就比饅頭高很多，使用的多半是「壞的油脂」，並不適合當作減重期間的早餐選擇。

至於實際該怎麼吃，她建議以「穩糖」概念來搭配早餐。許書華推薦，可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等食材，不要只單吃一片麵包，而是加入蛋白質與脂質，例如多加一顆蛋、吃幾顆堅果，讓血糖在一天一開始就不會突然飆升。

