早餐「喝這杯」恐腐蝕大腸！醫示警：罹癌率高一倍

生活中心／倪譽瑋報導

早上空腹喝加滿糖、奶油的咖啡，長期下來容易損傷大腸，造成慢性發炎。（示意圖／資料照）

部分民眾選擇不吃早餐，僅喝一杯滿是熱量的咖啡，或高糖能量果昔。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早上的這杯「高糖飲料」其甜味劑、高果糖等成分會在空腹時刺激腸胃「可能正在慢慢腐蝕大腸」，研究顯示每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍；待大腸癌前兆出現時再改可能已來不及，他建議早上第一杯可及早換成水、無糖茶、黑咖啡。

含糖飲料配合空腹 長期下來罹癌風險增

黃軒指出，大腸癌不會是突然出現，而是「每天早餐寫癌劇本」的長期後果。他點名不吃早餐僅「空腹喝一杯超甜能量果昔或星冰樂」的習慣，空腹配合高糖飲品容易損傷大腸，多篇大型流行病學研究已經指出，長期高糖飲料攝取，與大腸癌風險顯著上升有關，與黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。

黃軒進一步解說含糖飲品的危害，其中的精製糖、高果糖糖漿成分，會瞬間拉高血糖，人工甜味劑則是改變腸道菌相，還有乳製品、脂肪延長腸道發炎時間。如果是空腹飲用，沒有食物緩衝會直接刺激腸黏膜，長期下來恐引發一連串反應：胰島素暴衝、慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復能力下降、細胞突變機率上升。

大腸癌前兆小心 黃軒推早上第一杯改喝水、黑咖啡

綜上所述，黃軒形容，每天喝空腹喝含糖飲料，宛如「每天往組織上倒一點點酸，你不會痛，但它一直在腐蝕。」讓安靜的癌化持續進行，等到出現糞便帶血（卻被誤認為痔瘡）、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變，通常以非大腸癌早期「臨床上，首次確診就已是第三或第四期，並不少見。」

不過，癌化過程是可以阻止的，黃軒表示「不需要補品、不需要排毒、不需要極端飲食」只需連續30天把早上第一杯飲品換成「黑咖啡（不加糖、不加奶）」或是無糖茶、白開水即可；研究顯示，這樣的改變可以帶來胰島素阻抗改善、發炎指標顯著下降、腸道菌相逐步恢復穩定。

資料來源：黃軒醫師

