早餐一杯星冰樂、能量果昔 醫師警告：10年後大腸癌風險恐倍增

現代人因忙碌常忽略早餐，甚至以一杯能量果昔或星冰樂取代正餐，卻不知不覺踏入健康隱形地雷。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，「空腹＋高糖飲品」的組合，就像每天在腸道倒入一點酸，雖然沒有立即疼痛，卻在持續腐蝕腸道，長期下來恐讓大腸癌風險倍增。

醫師指出，空腹喝下高糖飲品，恐增加罹患大腸癌風險。（示意圖／pixabay）

黃軒醫師在臉書粉專指出，大腸癌並非突然發生，而是與日常飲食息息相關。許多人以為不吃早餐沒關係，隨手一杯「超甜能量果昔」、「星冰樂」就能充飢，但其實空腹喝下高糖飲品，才是腸道健康的最大殺手。

黃軒醫師解釋，看似健康的飲品往往含有精製糖、高果糖糖漿，會瞬間拉高血糖；人工甜味劑則可能改變腸道菌相；乳製品與脂肪組合更會延長腸道發炎時間。若在空腹狀態下飲用，缺乏食物緩衝，腸黏膜直接受到刺激，進而引發胰島素暴衝、慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復能力下降，甚至增加細胞突變的機率。

黃軒醫師引述多篇大型病學研究指出，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險顯著相關，尤其男性在年輕時養成習慣，風險更高，且與黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。

更令人擔憂的是，這條癌化路徑往往「安靜進行」，等到出現糞便帶血、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變等症狀時，臨床上常已是第三或第四期。

至於改善方法，黃軒醫師強調並不需要補品或極端飲食，只要「連續30天」將早晨第一杯換成黑咖啡（不加糖、不加奶）、無糖茶或白開水，就能顯著降低發炎指標、改善胰島素阻抗，並逐步恢復腸道菌相穩定。

