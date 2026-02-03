即時中心／高睿鴻報導

為進一步提升國產雞蛋洗選比例、以及洗選蛋的市場覆蓋率，農業部日前修正規定，擴大「國產洗選鮮蛋溯源制度」適用對象；此舉卻引發外界擔憂，與民生息息相關的早餐店、麵包店或餐飲業，相關產品恐應聲喊漲。對此，農業部畜牧司今（3）日親上火線回應，本次修正規定，並不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是具備一定規模的業者，如連鎖家數大於30間的餐飲業、15家以上的烘焙業、50間以上早餐店或資本額破1000萬的業者。

廣告 廣告

針對以上規模達標業者，畜牧司指出，其所使用之洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、建立「生產及流向資訊登錄溯源系統」，並備妥相關紀錄供查核。另，新制預計自7月1日正式實施，初估約330家公司、逾1萬3000間連鎖門市納入管理。

農業部說明，自2022年1月1日推動「雞蛋噴印溯源政策」以來，國人對雞蛋品質、以及來源資訊的重視程度逐年提升，洗選雞蛋的消費比例亦持續成長。本次制度修正，也是在既有政策基礎上，進一步擴大納管「具一定規模之連鎖餐飲與大型企業」用蛋對象，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的自然延伸；農業部強調，目的在於使大量進入消費市場的雞蛋，來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

承上述，農業部重申，「洗選噴印」制度並非新創政策，且目前洗選蛋、未洗選蛋價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本更可望進一步下降。另，2025年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

為降低新制推動對產業之影響，農業部也表示，將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，透過補助蛋農、以及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通、銷售各環節的品質穩定。同時，將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部進一步說明，新制上路後，業者如未依規定，詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊、或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處新台幣6000元以上、3萬以下罰鍰，並得按次處罰。未來，政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率。

農業部期盼，透過完善的溯源制度與冷鏈配套，落實生產者責任，提供消費者更安心的國產蛋品選擇，並促進國產雞蛋產業的永續發展。

原文出處：快新聞／早餐、麵包店漲價理由沒了！限用洗選蛋新規上路 農業部揭影響範圍

更多民視新聞報導

最新／小黃台64丟包頂大役男害輾斃 司機遭限制出境+電子監控

李貞秀「火速斷開」台灣尪 網怒轟：已離婚的中國人！

關鍵今日／1896台灣成日本殖民地！「馬關條約」改寫命運？

