早餐9點後吃恐傷心臟！醫：上班族食療關鍵在時間不在補
重症醫師黃軒在社群平台指出，上班族對食療常有錯誤認知，以為要用中藥材、慢燉8小時或冬令進補。他強調真正食療是吃對時間、比例、狀態及身體需求這四件事。
黃軒引述研究表示，第一餐超過上午9點吃、最後一餐超過晚上9點吃，會增加心血管疾病風險，尤其是女性。他在社群平台說明，在醫院裡使用的是「營養治療」，當急性重病住院時，足夠的水分、熱量和蛋白質攝取比日常補品更重要。
針對早餐，黃軒表示規律早餐與血糖穩定、降低糖尿病、肥胖、心血管疾病和高血壓風險有關。他建議早餐要有蛋白質如蛋、豆漿、優格，不要只有精製糖。午餐最適合補充蛋白質、纖維和微量營養素，建議「一個手掌的蛋白質，半個便當的蔬菜」。
晚餐部分，黃軒提醒不要太晚、太油、太飽，以免影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。他強調蛋白質對上班族可維持肌肉、穩定血糖、支撐免疫系統，建議每天每公斤需要約1.3至1.6克蛋白質，每餐都要有蛋白質比一天只補一次更重要。
黃軒說明，蔬菜的纖維能影響腸道菌，進而影響免疫、發炎、情緒，建議每天至少3種不同顏色的蔬菜。他提醒感冒、發炎期重點是足夠熱量、蛋白質和水分，發炎時亂補反而加重負擔。長期疲勞需穩定三餐、補足蛋白質，注意鐵、B群、鎂來源應以食物優先。
黃軒列舉常見錯誤包括長期只喝精力湯導致蛋白質不足、過度低碳造成情緒低落、保健品當正餐導致營養失衡、生病還硬補讓腸胃撐不住。他總結食療是讓身體順利維持健康，上班族每天少踩一個坑，身體就會回報健康。
延伸閱讀
新北市長選戰驚爆「藍綠差距縮小」？李四川一句話淡定回應
韓女星NANA遭歹徒入室搶劫反被告傷害 警：正當防衛不起訴
美軍又有動作？FAA急發「60天飛行警告」 籲中南美航班警戒
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 129
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
糖尿病與日常飲食息息相關。功能醫學醫師劉曜增在YouTube頻道指出，若長期維持不良飲食型態，恐增加糖尿病風險，並分享「4種常見吃法」，提醒民眾特別留意，例如高鈉的重口味飲食，可能影響胰島素敏感性，以及經常吃宵夜，長期下來不利於血糖調控。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」
生活中心／杜子心報導過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 85
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
豆腐豆乾對身體好 專家籲顏色選錯反而增加代謝負擔 這樣選就對了！
豆製品是平價且含有高密度植物蛋白質的食物，但是市面上豆製品好多種，要買對才能吃到你要的營養，而不是多餘的熱量。營養師逐一帶你認識低度加工豆製品怎麼選。 1.豆渣：加工程度最低 富含膳食纖維 營健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
血糖控制穩定「腎功能仍退化」？醫揭糖腎飲食關鍵
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】60歲的黃女士罹患糖尿病十年，長期控制飲食、減少甜食，近期追蹤卻發現腎功能指數下降，擔心未來是否走向洗腎。她上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈看愈焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道該怎麼吃，幾個月內體重驟減五公斤。至台北慈濟醫院腎臟內科就診後，王奕淳醫師除給予藥物治療，也建議她採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供清楚且具體的飲食指引。數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重回到健康範圍，生活也重新恢復安心。 糖尿病洗腎多 飲食迷思待解 王奕淳醫師指出，全台目前已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險將大幅上升。然而，糖尿病腎臟病飲食常被簡化為「不能吃什麼」，反而讓病人陷入恐懼與不知所措。 主食不該全禁 重點在均衡 台北慈濟醫院營養科江政陽副主任表示，臨床常見病人因害怕血糖而過度限制主食，導致熱量不足、體力下降。其實應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白與不飽和脂肪，同時減少加工肉品、精製糖與含糖健康醫療網 ・ 18 小時前 ・ 1
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 5 小時前 ・ 4
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 2 天前 ・ 12
10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
別再認為「年紀輕」不會有失智風險，失智陰影已經籠罩在年輕族群上，及早預防才是上策。營養師高敏敏提醒，失智症種類包括阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，平時掌握10種健腦食物，才能有效遠離失智健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
醫點名「5種魚」富含Omega-3 錯誤烹調...營養全失還傷身
人體無法自行合成Omega-3這種必需脂肪酸，必須透過飲食補充。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究證實，直接食用魚類比服用魚油更能有效補充，但烹調方式若不當，不僅無法獲得抗發炎好處，甚至可能對身體造成額外壓力。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫
中國一名男子因為愛乾淨，養成每天挖耳朵的習慣，結果這個卻成了他罹患罕見癌症的原因。醫師解釋，反覆的傷口破壞和癒合讓細胞往腫瘤方向發展，最終變成惡性腫瘤，醫師就示警，如果出現癢、腫，甚至「流湯」就要趕快就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言