早餐9點後吃恐傷心臟！醫：上班族食療關鍵在時間不在補

重症醫師黃軒在社群平台指出，上班族對食療常有錯誤認知，以為要用中藥材、慢燉8小時或冬令進補。他強調真正食療是吃對時間、比例、狀態及身體需求這四件事。

黃軒引述研究表示，第一餐超過上午9點吃、最後一餐超過晚上9點吃，會增加心血管疾病風險。（示意圖／Pexels）

黃軒引述研究表示，第一餐超過上午9點吃、最後一餐超過晚上9點吃，會增加心血管疾病風險，尤其是女性。他在社群平台說明，在醫院裡使用的是「營養治療」，當急性重病住院時，足夠的水分、熱量和蛋白質攝取比日常補品更重要。

針對早餐，黃軒表示規律早餐與血糖穩定、降低糖尿病、肥胖、心血管疾病和高血壓風險有關。他建議早餐要有蛋白質如蛋、豆漿、優格，不要只有精製糖。午餐最適合補充蛋白質、纖維和微量營養素，建議「一個手掌的蛋白質，半個便當的蔬菜」。

晚餐部分，黃軒提醒不要太晚、太油、太飽，以免影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。他強調蛋白質對上班族可維持肌肉、穩定血糖、支撐免疫系統，建議每天每公斤需要約1.3至1.6克蛋白質，每餐都要有蛋白質比一天只補一次更重要。

黃軒說明，蔬菜的纖維能影響腸道菌，進而影響免疫、發炎、情緒。（圖／Photo AC）

黃軒說明，蔬菜的纖維能影響腸道菌，進而影響免疫、發炎、情緒，建議每天至少3種不同顏色的蔬菜。他提醒感冒、發炎期重點是足夠熱量、蛋白質和水分，發炎時亂補反而加重負擔。長期疲勞需穩定三餐、補足蛋白質，注意鐵、B群、鎂來源應以食物優先。

黃軒列舉常見錯誤包括長期只喝精力湯導致蛋白質不足、過度低碳造成情緒低落、保健品當正餐導致營養失衡、生病還硬補讓腸胃撐不住。他總結食療是讓身體順利維持健康，上班族每天少踩一個坑，身體就會回報健康。

