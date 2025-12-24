一早驚見「3津貼」入帳！年底前還有「10筆補助」

生活中心／李明融報導

根據勞保局最新行事曆，12月陸續發放多筆給付補助，今天（24日）發放國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付，符合資格者記得刷存摺確認，另外直到2025年底還有10筆補助接力發放。





一早刷存摺驚見「3津貼」入帳！2025結束前還有「10筆補助」接力發放

今日發放補助分別為國民年金保險老年基本保證年金、 國民年金保險原住民給付以及國民年金保險生育給付。（圖／民視新聞資料照）

勞保局提醒，勞工在退職退保後的隔日即具備老年年金請領資格，經審查通過後將從提出申請當月起按月發給，並於次月底入帳。入帳時間規律明確，勞保年金固定於每月倒數第2個工作日發放，國民年金則於每月最後1個工作日入帳。針對符合資格的高齡者與原住民，如民國32年10月1日前出生且符合居住條件者，可以每月領取國民年金保險老年基本保證年金4,049元直至死亡；另外，年滿55歲的原住民並在國內設籍，符合資格者每月可以領取4,049元國民年金保險原住民給付，由申請當月按月領取至年滿65歲前一個月為止。

截至年底前還還有10筆政府補助陸續發放。（圖／民視新聞資料照）

除了老年給付，國保也提供生育保障，女性被保險人若在加保有效期間分娩或早產，且未領取其他社保給付，即可請領生育給付。給付金額按目前月投保金額19,761元計算，一次發給2個月，若為多胞胎則依比例遞增，如雙胞胎發給4個月。勞保局強調，生育給付具有5年請求權時效，若超過期限申請將不予給付。年底前預計還有約10筆各項補助接續發放，符合條件的民眾務必留意存摺摘要。

2025年底前還有10筆款項將陸續發放：

12/30 (二)：1. 勞保年金給付 2. 災保年金給付 3. 災保失能照護補助 4. 勞退月退休金 (首發案)

12/31 (三)：1. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助 2. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資 3. 國民年金保險老年年金給付 4. 國民年金保險喪葬給付 5. 國民年金保險遺屬年金 6. 國民年金保險身心障礙 (基本保證) 年金

