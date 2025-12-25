早鳥有優惠 台中日月千禧馬年年菜年禮外帶開放預訂

《圖說》2026年6道菜6人份年菜外帶組合。（日月千禧提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】2026馬年除夕，台中日月千禧酒店由中餐主廚匯聚擁有年節吉祥寓意的佳餚，獻上當日現煮的團圓滋味，6道菜6人份的年菜組合含括瑤柱鮑參佛跳牆、鴻運當頭海明蝦、蠔汁雙冬燒海皇、檸檬金湯龍虎斑、慢燉虎皮元蹄鳳尾筍、風塘軟殼蟹臘味米糕，讓消費者享受新鮮熱饗的年味盛宴。

日月千禧表示，單品全新亮相的極致功夫年菜「荷香牛肝菌乾坤雞」從內有乾坤的命名，讓人忍不住想一探美味的秘密。嚴選重約2公斤的放山母雞，油脂豐厚，久煮後仍能維持雞肉的鮮嫩，以辛香料、紹興酒醃入味後，在雞腹內填入以松露醬拌炒過的牛肝菌、杏鮑菇、北菇、洋蔥以及豬腳，並用荷葉搭配粽葉包裹後蒸煮五小時。當荷葉一掀開，多層次的香氣撲鼻而來，肥美嫩口的土雞和蕈菇的清香、松露的芬芳完美交融、色香味俱全，尤其豬腳豐厚的膠質，更替口感加分。

《圖說》2026單品年菜外帶瑤柱鮑參佛跳牆。（日月千禧提供）

依循杭州經典名菜東坡肉製法的「窖藏紹酒東坡牛小排」，選用油花豐富均勻、兼具柔嫩與嚼勁的美國無骨牛小排，連同醬油、冰糖、紹興酒大火燒開後，轉小火慢煨兩小時。牛小排色澤紅亮、完美入味，嚐起來肥而不膩、帶有濃郁酒香，特別是配上帶有咖哩、奶油以及多層次香料香氣的卡菲醬，激盪出別出心裁的美妙滋味。而連年熱銷、饕客指名的經典滋味「瑤柱鮑參佛跳牆」，一盅盡藏鮑魚、花膠、瑤柱、烏參、炸腩排、花菇、蹄筋等奢華風味，搭配上濃縮老母雞、金華火腿精華的上湯細火慢燉1.5小時，湯頭甘醇鮮美，呈現食材的絕妙美味。

另年禮外賣，單品「瑤柱臘腸蘿蔔糕」遵循古法以純米碾製而成的米漿搭配蘿蔔絲，再配上瑤柱、廣東臘腸丁、櫻花蝦蒸煮而成，入口感受軟糯綿密的口感，尤其瑤柱釋放的甘甜鮮香、誘人海味與臘腸香氣交織出絕佳口味、豐富層次，是年節必嚐的經典美味；「黑松露羊肚蕈蘿蔔糕」用純米磨製米漿融合新鮮蘿蔔絲，拌入珍貴黑松露醬、黃金蟲草與羊肚蕈，蒸煮後散發淡雅松露香氣與蘿蔔清香，口感細緻、風味高雅，令人回味無窮；「福貴核桃相思年糕」內餡以主廚秘製的紅豆配上清甜桂圓、酥脆核桃昇華口感，沿襲古法慢火蒸製而成，甜香Q彈、滋味誘人。