一早12縣市低溫特報！冷氣團南下「越晚越冷」這時下探9度

今（6）日受到輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署也針對12縣市發布低溫特報，提醒民眾要注意保暖。氣象粉專也提醒，隨著冷氣團南下，中南部入夜後氣溫下降速度將明顯加快，最冷時間點將落在週三清晨。

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，自6日白天起，強烈大陸冷氣團逐步南下，北部及東北部地區將明顯轉冷；中南部地區則在入夜後氣溫下降速度加快，降溫感受明顯，呈現「越晚越冷」的情況。預估週三清晨將是本波冷空氣影響最劇烈時段，中部以北及東北部地區清晨低溫普遍落在攝氏9至10度之間。

粉專提醒，輻射冷卻造成的清晨低溫對健康影響不容忽視，預計低溫影響將持續至1月9日（週五）清晨，長者及慢性病患者應避免清晨外出，上班、上課民眾也務必加強保暖措施。

此外，若冷空氣強度進一步增強，並搭配輻射冷卻效應，不排除後續有升級為寒流的可能，相關天氣變化仍需繼續關注相關預測。

