一早9.7℃…白天反轉熱逼3字頭！注意「這天」又變濕冷

【江宜潔／綜合報導】今（12）日早晚依舊偏冷，目前有5縣市發布低溫特報、局部跌破10℃，其中清晨本島平地最冷9.7℃出現在台南楠西，不過白天起東北季風減弱，不僅北台灣能回溫至二字頭，中南部高溫甚至還直逼三字頭，而這波好天氣將持續至小年夜（15），接著除夕夜（16）又會有新一波降溫轉雨，意指今年過年前半段將在濕冷中度過。

因輻射冷卻影響、局部氣溫偏低，中央氣象署今日稍早（更新至凌晨4時43分）針對5縣市發布低溫特報，提醒南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣等局部有10℃以下（黃色燈號）發生機率，請注意。

氣象署指出，今日清晨各地感受仍涼冷，低溫西半部及宜蘭落在12～16℃、花東約17℃，其中中部、台南、金馬局部平地有機會出現10℃左右或以下，由於高山夜間及清晨氣溫偏低、路面易有結冰現象，行車用路及登山還請注意路況安全。

今日白天起東北季風減弱、北部及宜蘭漸回溫，高溫宜蘭及花蓮約21℃、北部及台東為22～24℃、中南部可達27～29℃，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物；降雨方面，東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部則為多雲到晴、可見陽光。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄分析未來天氣，明（13）日起至小年夜各地晴朗穩定、回暖如春，高溫幾乎逼近30℃、適合年節前掃除，但輻射冷卻仍會使日夜溫差很大，另金馬及西半部清晨易起霧，應特別注意。

緊接著，除夕下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，整體來看北台灣轉涼，其他地區則為晴時多雲、影響輕微；初一（17）至初二（18）因東北季風來襲，北部及東半部有局部短暫雨機率，北台灣偏涼微冷、中南部依舊晴時多雲。

直到初三（19）東北季風減弱、氣溫回升，北部將好轉為多雲、中南部則晴朗，不過東半部偶有局部短暫雨機率；初四（20）至初五（21）環境轉偏東風，各地白天舒適、晴時多雲，但早晚涼、日夜溫差較大，另東半部仍偶有零星降雨。

