一早9.7℃…白天反轉熱逼3字頭！注意「這天」又變濕冷
【江宜潔／綜合報導】今（12）日早晚依舊偏冷，目前有5縣市發布低溫特報、局部跌破10℃，其中清晨本島平地最冷9.7℃出現在台南楠西，不過白天起東北季風減弱，不僅北台灣能回溫至二字頭，中南部高溫甚至還直逼三字頭，而這波好天氣將持續至小年夜（15），接著除夕夜（16）又會有新一波降溫轉雨，意指今年過年前半段將在濕冷中度過。
因輻射冷卻影響、局部氣溫偏低，中央氣象署今日稍早（更新至凌晨4時43分）針對5縣市發布低溫特報，提醒南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣等局部有10℃以下（黃色燈號）發生機率，請注意。
氣象署指出，今日清晨各地感受仍涼冷，低溫西半部及宜蘭落在12～16℃、花東約17℃，其中中部、台南、金馬局部平地有機會出現10℃左右或以下，由於高山夜間及清晨氣溫偏低、路面易有結冰現象，行車用路及登山還請注意路況安全。
今日白天起東北季風減弱、北部及宜蘭漸回溫，高溫宜蘭及花蓮約21℃、北部及台東為22～24℃、中南部可達27～29℃，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物；降雨方面，東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部則為多雲到晴、可見陽光。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄分析未來天氣，明（13）日起至小年夜各地晴朗穩定、回暖如春，高溫幾乎逼近30℃、適合年節前掃除，但輻射冷卻仍會使日夜溫差很大，另金馬及西半部清晨易起霧，應特別注意。
緊接著，除夕下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，整體來看北台灣轉涼，其他地區則為晴時多雲、影響輕微；初一（17）至初二（18）因東北季風來襲，北部及東半部有局部短暫雨機率，北台灣偏涼微冷、中南部依舊晴時多雲。
直到初三（19）東北季風減弱、氣溫回升，北部將好轉為多雲、中南部則晴朗，不過東半部偶有局部短暫雨機率；初四（20）至初五（21）環境轉偏東風，各地白天舒適、晴時多雲，但早晚涼、日夜溫差較大，另東半部仍偶有零星降雨。
更多壹蘋新聞網報導
陸元琪不忍了！痛斥袁惟仁家人竟要孩子「別讓她去告別式」
陳文茜遭傳「手術失敗將離開...」還有影片 氣罵：活見鬼！
300萬住戶恐洩個資！「智生活APP」檢測結果 有3大資安疑慮
其他人也在看
日夜溫差大！今暫回溫中南部上看29度 除夕起北宜「有雨降溫」
白天起，東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，而中南部約27至29度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物；降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的...
今晨9.4度 白天起回暖至小年夜 除夕變天濕冷
今晨輻射冷卻明顯，各地天氣寒冷，最低溫出現在嘉義9.4度，其他地區約10至13度，白天氣溫回升。氣象專家吳德榮表示，明天（13日）至周日小年夜（15日）各地晴朗穩定，高溫逼近30度，清晨仍偏冷，日夜溫差大；除夕（16日）東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，北台灣轉冷，影響至初二（18日）；初三（19日）東北季風減弱，氣溫回升。
5縣市低溫特報！今西半部多雲到晴、東半部局部有雨 除夕北東濕涼
[Newtalk新聞] 受到輻射冷卻影響，今（12）天清晨各地感受仍涼冷。中央氣象署表示，西半部及宜蘭低溫約12到16度，其中在中部、台南及金馬局部平地有10度左右或以下低溫，花東低溫約17度。高山夜間、清晨氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。氣象署清晨4點43分發布低溫特報稱，局部氣溫偏低，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣清晨有10度以下氣溫發生的機率。 氣象署指出，白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，而中南部約27至29度，但新竹以南地區日夜溫差大；降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。 離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，10至13度。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。明天至下週日小年夜各地大多為晴到多雲，日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。 下週一除夕受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部氣溫下降，下
2波東北季風南下「年假泡湯」？專家一圖解析「春節連假天氣」
[Newtalk新聞] 今(11)天至明天清晨東北季風影響，北部及東半部白天溫度略降，降雨機率增加。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下午這波鋒面快速掠過，北台灣天氣稍有轉變，但很快明天就會減弱，逐漸放晴。除夕當天，會有另一波東北季風南下，不過強度不強，度過除夕的東北季風後，整體年假應該是偏暖。 「台灣颱風論壇」指出，未來一週，將有兩波東北季風南下，雖然冷度都不強，但仍然會讓北部、東半部天氣急遽轉變。首波將於下午增強，鋒面快速掠過，北部、東半部再次轉為陰天偶陣雨，不過影響時間短暫，預計明天就會減弱逐漸放晴。 明日到15日(小年夜)台灣上空轉偏東風，北部、東半部放晴，明顯回溫，中南部最高溫甚至有機會逼近30度，預計除夕當天，另一波東北季風會南下，但這波初步看起來也是不強，只有北部、宜蘭降溫偶陣雨，其他地方持續以暖熱的天氣為主。整體看來，度過除夕的東北季風後，整體年假應該是偏暖。查看原文更多Newtalk新聞報導高鐵春節新服務！自由座等候時間「即時預測」LINE TODAY也能查年終掃除趁現在！明起3天高溫飆30度 除夕變天再轉濕涼
把握週末大掃除！下週一除夕變天 專家：初一、二低溫恐探12度
[Newtalk新聞] 今年過年天氣將呈現「先濕冷、後回暖」的三階段變化。天氣風險表示，今起至週末天氣穩定溫暖，適合大掃除，但下週一除夕當天鋒面通過，北部與東半部將轉為陰雨天，隨後東北季風增強，初一、初二清晨低溫恐下探12度，直到初三白天起風向轉變，天氣才會恢復穩定溫暖，民眾規劃返鄉或出遊行程務必留意最新的天氣資訊。 天氣風險說明，春節前最後週末(2/14-2/15日)隨著高壓東移，冷空氣減弱轉偏東風，西半部晴朗穩定，「很適合做年前大掃除」。期間氣溫回升，南部高溫飆至30度，春意濃厚。但需留意西半部及外島易起濃霧，尤其「明(13)晚至週六(14)晨」最明顯，返鄉務必注意安全。另日夜溫差大，中北部夜間探13度，早出晚歸宜添衣。 天氣風險指出，好天氣將持續到下週一除夕(16日)白天，屆時天氣將出現第一波轉折。北部、東半部會轉為陰天並伴隨短暫陣雨，雖然雨勢不大，但降雨機率提高，出門建議攜帶雨具。中南部影響較小，大致維持多雲。氣溫方面，北台灣感受最明顯，除夕白天高溫會滑落至20到23度，入夜後到隔天清晨，中北部空曠地區低溫將降至12到14度，「又會較有涼意的感覺出現」。 初一、初二(2/17-
東北季風減弱！明起晴暖適合大掃除 除夕變天北東轉濕涼
中央氣象署表示今天（12日）清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫約12到16度，其中在中部、臺南及金馬局部平地有10度左右或以下低溫，請注意保暖，花東低溫約17度，白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回
明起回溫到小年夜！除夕「鋒面＋東北季風」夾擊 北東連5天濕涼
氣象署指出，週四白天起各地氣溫回升，水氣稍減少，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部、宜花及澎湖高溫19～22度，中南部及臺東23～27度，金門19度，馬祖13度；週五（13日）至小年夜各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，僅臺東及恆春半島有零星降雨，...
6縣市低溫冷到週四上午！專家揭「全台回暖時機」：除夕是關鍵
今（11）日東北季風逐漸增強，迎風面雲量增多，部分地區有局部短暫雨。氣象署也於今日16時36分針對6縣市發布低溫特報，一路冷到明早。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也點出「回暖時機」。
濕冷再忍一天！回暖到小年夜「逼近30℃」 除夕再變天
【陳靜文／綜合報導】農曆過年進入倒數，天氣輪廓逐漸浮現，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今(11)日東北季風挾少量水氣南下，北台灣轉濕涼，明起氣溫回升，接著周五起到「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30℃，直到除夕(16日)才會變天。
一圖看懂春節9天連假天氣 這4天最濕冷
今（12日）白天氣溫回升，北部21至24度，中南部27至29度，明天（13日）氣溫還會更高。氣象專家林得恩製作一張圖表，說明春節9天連假的天氣，周六（14日）至周日小年夜（15日）各地晴到多雲；除夕（16日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，影響至初三（19日）；初四（20日）至收假日（22日）各地水氣減少，氣溫明顯回升。
把握年前好天氣！春節「這天」起降溫轉雨 連假天氣一次看
隨著東北季風減弱，今（12）日白…
樂天桃猿公布八大主題日 桃園首戰舉辦冠軍揭牌儀式
樂天桃猿2026賽季始動，以年度口號「做伙 #UNITE」 全猿集結，讓場上每一份信念都成為彼此最強大的力量。每一次投球...
卡洛爾受傷無緣經典賽 蔡其昌祝福盼早日康復
（中央社記者蘇志畬台北12日電）美國職棒大聯盟台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）因鉤狀骨骨折，無緣參加世界棒球經典賽（WBC），中華職棒會長蔡其昌第一時間送上祝福，期盼卡洛爾早日康復。
中職》樂天桃猿上半季主題日曝光 小魔女 DoReMi聯名登場
樂天桃猿2026賽季始動，以年度口號「做伙 #UNITE」 全猿集結，讓場上每一份信念都成為彼此最強大的力量。每一次投球、每一次揮棒、每一聲吶喊，承載著團隊的信任，匯聚成無可撼動的桃猿。
除夕前大回暖3天！ 把握好天氣衝一波大掃除
除夕前大回暖3天！ 把握好天氣衝一波大掃除
春節就醫免煩惱！「健保快易通App」一鍵查看診時段
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年農曆春節連假長達9天，年假期間生病找不到醫師看診，是不少民眾最擔心的狀況。為避免年假期間急診塞爆、民眾小病只能衝大醫院，健保署今年首度挹注約16億元推動「春節服務加成獎勵」，同時整合「全民健保行動快易通｜健康存摺App」，推出春節就醫查詢專區，讓民眾在手機上就能即時掌握全台醫療院所與藥局的開診時段。健保署表示，相關措施已明顯提升春節期間的醫療服務量能。 獎勵機制 提升春節基層開診意願 根據衛福部統計，春節期間急診就醫人次通常是平日的1.5至1.7倍，為因應長假醫療需求，健保署首度動用健保總額「其他部門」經費，針對除夕至初三，提供最高100%的診察與藥事服務加成，初四、初五及假期前後，也有不同比例加成，希望提高醫院、診所與社區藥局的開診意願。 春節核心假期開診率達6成 醫療體系展服務韌性 根據健保署最新統計，在除夕至初三的核心假期間，醫院端的開診率多達6成，較往年平均大幅提升。到了初五收假前夕，診所量能更是倍增，整體醫療體系在連假期間展現高度韌性。而在收假前夕，醫院與診所的服務量能更呈倍數成長，社區藥局的開診率也穩定增加，確保民眾春節期間，用藥不中斷。
台美混血球星「卡仔」骨折無緣WBC 蔡其昌獻上祝福
亞利桑納響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）是台美混血，原訂代表美國隊WBC經典賽登場，近日因鉤狀骨骨折確定無法出賽。
工硏院調整組織及公布新人事 副院長由李宗銘升任
工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主任。工研院同時公布組織調整與經營團隊人事布局。工研院表示，新任副院長李宗銘長期深耕工研院研發體系，榮獲多項國際獎項肯定，研發成果落實於產業應用，產業化成就斐然，未來將推動無人
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...