「早or晚」洗澡選錯竟更臭？專家揭「1元凶」不是汗水

來自不同文化背景的族群常有生活習慣的差異，美國、南韓民眾大多習慣「早上洗澡」，台灣則有許多人都認為睡前一定要「全身洗乾淨」才能上床休息，早上洗澡甚至被延伸成俗語「阿撒不魯（日文：あさぶろ／早上洗澡）」來表達「不入流」的形容詞，近日則有微生物專家出面解答「洗錯時機」更會讓身體「飄出味道」，並點出其中最關鍵原因。









專家說明，早上洗完澡再穿上乾淨衣物，有助於降低身體細菌量，尤其在床單未每天更換的情況下效果更明顯。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

根據外媒《The Conversation》報導，關於洗澡到底「晚上還早上比較好？」的話題，微生物學家從科學角度分析指出，若以降低體味與細菌殘留來看，其實「白天洗澡」更有優勢，專家說明早上洗澡能清除夜間流汗、皮膚細菌與脫落的老廢角質，特別是在床單未每天更換的情況下，洗完澡再穿上乾淨衣物，有助於讓身體在白天維持較低的細菌量，也較不容易產生異味。





「早or晚」洗澡選錯竟更臭？專家揭「1關鍵元凶」不是汗水…一堆人都踩地雷了

專家也提醒，不論早洗或晚洗，寢具若未定期清潔，細菌與塵蟎仍會滋生，洗澡的清潔效果也會大打折扣。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

專家進一步破除迷思，提到不少人以為體味來自「汗水本身」，但真正的關鍵其實是「細菌」，汗水本身幾乎沒有味道，當皮膚表面的細菌，尤其是葡萄球菌分解汗水後，才會產生含硫化合物，進而形成刺鼻體味，因此體味多寡，與細菌活躍程度密切相關，而非單純流汗多少，專家也提醒，無論選擇早上或晚上洗澡，「床單與枕頭套」的清潔頻率同樣重要，睡眠過程中皮膚細胞持續脫落，加上夜間流汗，容易讓細菌與塵蟎在寢具中滋生，若未定期清洗，不僅會影響氣味，也可能引發過敏或加重氣喘症狀，建議至少每週清洗一次寢具，才能真正維持良好衛生與睡眠品質。

原文出處：「早or晚」洗澡選錯竟更臭？專家揭「1關鍵元凶」不是汗水…一堆人都踩地雷了

