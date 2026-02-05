７旬婦山區迷途 勇消憑流水聲救人

消防隊員進入濃密的竹林搜尋迷途的七旬婦人。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

婦人在夜幕山林經歷驚魂，基市消防隊員兩小時成功救回迷途婦人。基市消防局四日晚間六點左右接獲市警局通報，在基市劉銘傳路隧道由東砲台往西砲台方向，發生婦人在山區的迷途意外。一名七旬的婦女從劉銘傳路隧道進入後，沿東砲台往西砲台方向行走途中，不慎迷路，疑似誤入竹林區域，現場環境昏暗，且附近可聽見流水聲，地形複雜，亟需協助。

消防局獲報後，立即啟動協尋機制，由第二大隊長高瓊瑤擔任指揮官，出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊共計十三車二十五名消防隊員及義消十九人前往現場救援，現場分為三組進入山區，進行展開搜索任務。

與迷路婦人同住的弟弟表示，他們約在當天下午三點左右從家中外出後，遲未返家，家屬遍尋不著，心急如焚，於是向警方報案求助。搜救隊員根據通報地點與可能的行走路線，分組深入崇德路、獅球嶺、八德路周邊進行地毯式搜尋，在地許多熱心民眾在現場協助引導，同時不斷呼喊失聯者姓名，希望在天色完全昏暗前，找到失聯婦人。

歷經約兩小時的搜尋，搜救人員終於在獅球嶺長壽公園附近的竹林，成功尋獲婦女。發現時婦人時，意識清楚，身體無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗而顯得疲憊，隨即由現場人員確認狀況並協助脫困，平安交由家屬接回。