旭悅鋼鐵、裕芳食品送暖花蓮！POP企管公司實踐「覺智愛」

（記者石耀宇／花蓮報導）「新棉被、新希望！」這是災後一個月，花蓮光復鄉災民在入冬前收到的最暖心禮物。10月26日，在花蓮光復災區，卡車與志工人潮匯聚，這股溫暖力量，來自POP心理企管的在地學員——旭悅鋼鐵董事長巫俊良、總經理林雅芳伉儷，以及裕芳食品負責人劉淵宏、邱婕綺夫婦，他們將企業經營的智慧，轉化為災區救援的「覺智愛行動力」。

圖／多年來接受POP心理企管公司黃振輝董事長與生命啟蒙教育基金會呂秀金創辦人支持的山宣原住民少年兒童之家主任杜珍惜，這次也帶著院內孩子親自前來協助搬運災區物資。從小被幫助的他們，如今挺身而出支援他人，溫暖的循環在此刻實現，也讓「愛與奉行」的精神代代傳承、落實在每一個需要的角落。（生命啟蒙教育基金會提供）

「鏟子超人」挺身而出：旭悅鋼鐵的熱血與號召力

旭悅鋼鐵董事長巫俊良與總經理林雅芳伉儷，不僅在第一時間投入救災，更化身「鏟子超人」，親自駕駛卡車，帶著10歲的孩子與18歲的青年同仁，穿梭泥濘揮汗搬運，展現企業家的社會責任。

他們不僅身體力行，更發揮強大號召力。短短數日，他們集結了超過20位POP學員與全台企業夥伴響應，共同投入災後關懷與資源募集。物資發放行動深入光復鄉大平、大華、大馬、大同等村落，讓許多災民能在寒冬來臨前，帶著充足的補給回到整理過的家園。

現場一箱箱補給堆疊如小山，許多村民領取時頻頻拭淚。有村長激動表示：「這份溫暖，我一輩子都不會忘！」

圖／鋼鐵董事長巫俊良與總經理林雅芳伉儷，於災後第一時間號召POP同學與全台企業夥伴，發起物資募集與重建支援行動。他們感謝所有無私投入、立即響應的企業家，堅定信任並一同實踐宇宙大愛。圖中為兩人親赴災區協助物資發放，身後為熱心捐助的企業名單，共同為災民送上溫暖與希望。（生命啟蒙教育基金會提供）

災區的「眼睛與耳朵」：裕芳食品的細膩與協調力

另一位來自玉里的同學——裕芳食品五十年老店負責人劉淵宏與邱婕綺夫婦，則在災後扮演了「眼睛與耳朵」的關鍵角色。她親自走訪重災區，善用POP課程所學的「輕重緩急」原則，協調村長與教會間的需求溝通，精準安排物資優先順序，讓每一份資源都能發揮最大效益。

邱婕綺在經歷救援後動容地寫道：「我經歷了奉行前的大恐懼，也走向了內在和平的純粹之路。老師教我的，不只是智慧，更是行動的力量。」

裕芳食品五十年在地品牌、花蓮玉里的堅實力量——POP心理企管同學劉淵宏與邱婕綺伉儷，災後親自走訪災區，瞭解民眾所需，並發起「心願超人把愛暖起來」行動，募集200台10人份電鍋、80件暖被與240台滅蚊燈，幫助受災戶重建生活。右圖為來自全台響應物資捐贈的愛心名單，每一個名字都是對災民最真摯的祝福與支持。他們堅信：「我不認識你，但我們相信你們一定會好起來。」（生命啟蒙教育基金會提供）

覺智愛的傳承：信任與奉行的力量

兩組企業家皆是POP心理企管黃振輝董事長與生命啟蒙教育基金會創辦人呂秀金長年培育的學生。他們將課程中的經營智慧，內化為「愛與奉行」的堅定信念。面對突如其來的災難，他們毫不遲疑地親自投入救援，並號召企業夥伴加入重建行列，展現出「覺智愛精神」的強大力量。

災後一個月，光復鄉的道路雙黃線重現，教會充滿笑容，物資堆疊整齊。這不只是單純的捐助成果，更是多年來在老師引導下，企業家們建立的信任與同行精神的體現。

正如旭悅鋼鐵巫俊良董事長所言：「一切都是愛，手心向上，付出者收穫。」這股「奉行的背影」，成為災區最溫柔也最堅定的力量，POP的精神也在這片土地上繼續傳承。

