旭聯科技打造跨齡跨場域的智慧學習生態系 發表六大AI雲端平台

旭聯科技發表六大AI雲端平台，並將發表會設計成六個主題教室，讓來賓在趣味的上課情境中認識六大產品。（圖／旭聯科技）





旭聯科技於11月18日舉辦「AI×學習×管理全新體驗」新品展銷會，正式發表六大AI雲端平台，並將現場打造成六個主題教室介紹六項平台產品，讓現場來賓沉浸式體驗在教學、管理與組織發展中的AI多元應用，吸引了來自政府單位、教育界、企業與科技產業的代表到場參與。

旭聯科技執行長黃旭宏致詞指出，面對 AI 技術快速普及、教育場景迅速轉變的趨勢，教育機構與企業皆面臨「如何培養具備 AI 素養與自我管理能力的人才」的挑戰。因此這場展銷會特別設計成「大學修課」的趣味體驗情境，六位講師各自負責一個產品，就像參與者在不同教室穿梭聽六門不同的課程。「我們並希望大家用最熟悉、最有畫面的方式，重新感受學習的樂趣，在輕鬆的氛圍下理解旭聯六大產品的用途與差異。」

廣告 廣告

旭聯科技執行長黃旭宏介紹本次推出六大平台，讓3到103歲的每一個人，從學生到企業甚至是樂齡族群都能得到相對應的AI產品支持。（圖／旭聯科技）

黃旭宏在會中重申「學習，是創造美好未來的最佳途徑」的核心理念，並強調 AI 不再只是輔助工具，而將成為未來所有學習與管理場域的關鍵基礎建設。此次展示的六大平台，橫跨學生、教師、家長、補習班、企業人才發展、行政組織到樂齡族群，並採用統一的雲端架構，讓使用者能以更低門檻導入 AI，快速提升學習效率與管理能力。

W11M向日誌讓老師與管理者更了解學習者的處境與狀況，更能精準協助，是連結學習與心理支持的重要橋樑。（圖／旭聯科技）

此次旭聯科技發表的六大AI雲端平台，各自對應不同情境與角色，其中「W11M向日誌」以日常書寫與情緒紀錄為主軸，協助老師、主管與家長更快理解個體心境，是連結學習與心理支持的重要橋樑。「X.UMI Light」被稱為「教與學的AI加速器」，能整合影音轉譯、智能出題、學習計畫書與刷題循環，協助教師提升備課效率，也帶領學生練習自我管理。

在K12教育場域，旭聯分享X.UMI Light能有效協助教師整合影音轉譯、智能出題、學習計畫書與刷題循環，提升備課效率。（圖／旭聯科技）

「學樂系統」從教育電商角度切入，整合招生、報名、排課、繳費、分潤與帳務，讓補習班、才藝班與顧問公司能以更低成本完成數位轉型。「教育家」平台主打陪伴式與社群化學習，新手村、有腦手札、吆喝聚落等模組，讓學習不再只是單向聽課，而是透過互動與共學提升參與感。

「TAN-JI」聚焦行政與活動現場，將活動、簽到、公告、問卷與庫存管理整合於同一系統，減輕校園與企業的行政負擔。「BOSSVIEW.AI」以一站式AI工具商城為定位，讓企業用戶像逛App Store一樣選擇需要的工具，刷卡後即可自動部署，突破過去必須仰賴 IT 團隊的限制。

旭聯科技發表TAN-JI平台，可讓任務派工更加精準輕鬆，工作及管理再進化。（圖／旭聯科技）

在K12教育場域，旭聯分享由X.UMI Light、W11M與TAN-JI所構成的「AI 三合一」模式：AI 生成個人化學習計畫，日誌轉化為可視化情緒曲線，並透過系統推播讓家長定期掌握孩子在校的學習與心理狀態。此模式不僅強化 SEL（社會情緒學習），也協助老師更快看見班級中被忽略的需求，現場已有多所國高中表達導入示範班的興趣。

旭聯的教育家平台有別於傳統的企業內訓系統和課程管理平台，勾勒出未來企業組織以AI建構新型態人才發展模式，讓學習、實踐、分享與創造在組織中自然成為企業文化。（圖／旭聯科技）

企業端應用亦是此次活動的重要亮點。透過教育家平台，企業能以社群與遊戲化方式重塑內部學習文化，讓新進員工更快融入，讓跨部門溝通更順暢，也讓知識能被有效地蒐集、沉澱與分享。搭配TAN-JI與W11M，企業可同步掌握團隊狀態、活動成果與員工心情，使人才發展更具連續性。

而BOSSVIEW.AI則為中小企業提供完整的AI工具入口，從行政、訓練、課程到心理支持皆可一鍵啟動，讓企業不再受限於資源不足。黃旭宏執行長指出，過去旭聯長期服務大型企業與政府單位，是典型的B2B模式；然而在AI浪潮下團隊決定跨出關鍵一步：一方面持續深耕既有大客戶，另一方面則透過雲端產品走向台灣196萬家中小企業與4千多所K12學校，未來更將目標放眼美國、日本、韓國等已開發國家，希望以合理成本服務更多第一線教學現場與中小型組織。

黃旭宏執行長強調，今天展銷會只是起點：「我們想做的不是AI應用產品，而是讓3到103歲的每一個人，都能在學習與工作中被AI穩穩地接住、推進一步。」旭聯期望透過六大平台的推出，協助台灣在教育與人才發展上掌握全球趨勢，打造更具韌性與競爭力的智慧學習環境。



更多新聞推薦

● 滅火器登高雄跨年獻上全新創作 芒果醬、Ponay的原式大樂隊熱唱嗨翻港都