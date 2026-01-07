旭誼承攬高端疫苗GMP等級生技新廠建置
(記者謝政儒綜合報導)宏碁集團旗下旭誼工程（7849）取得高端疫苗（6547）於竹北生醫園區第三生技大樓之新廠建設工程案，於今日（7）正式動土。本次量產級疫苗製造設施建設案符合生物安全等級第二級（BSL-2），整體規劃以國際PIC/S GMP 規範與生物安全法規為核心，打造細胞培養疫苗抗原生產線，以對應高端疫苗公司腸病毒疫苗的擴產、後續疫苗開發的製程放大與量產需求。
旭誼工程為智聯服務（6751）轉投資之專業廠務工程公司，專注於高科技、生醫及公共工程領域，提供無塵室、機電、空調、電力與GMP 廠房等整合性工程服務。
旭誼工程總經理葉尚錞表示：「旭誼長期深耕高科技業無塵室工程，並已成功將相關技術快速轉化，並應用於GMP等級生技廠房建置，具備從設計、施工到驗證的一站式整合能力。隨著國內生技產業持續擴大投資，旭誼工程憑藉成熟的工程技術與跨領域實績，積極切入疫苗與先進療法製造市場，持續擴大營運動能。」
本專案建置內容涵蓋廠房整體規劃與施工，包含正/負壓潔淨室系統、空調與壓差控制、製程公用系統、機電與消防系統、生物安全防護設計、以及後續驗證確效作業。在業主高端疫苗公司於疫苗廠的實務經驗與高標準要求下，本案從廠房設計階段即導入：品質源於設計（Quality by Design, QbD）與風險導向思維（Quality Risk Management, QRM）」，不只是要符合法規要求，更要確保人流、物流、氣流及廢棄物流向等各項流程的合理性與險導控管，並支援整體疫苗製程的製程放大（Scale-up）與產能提升（Scale-out）需求，強化對市場的供應能力與應變韌性。
