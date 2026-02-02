旭軟桃園總部工廠驚傳火警 公司重訊說明

軟板廠旭軟位於桃園總部的工廠今（2）日凌晨發生火警。（圖／翻攝自Google Maps）





軟板廠旭軟位於桃園總部的工廠今（2）日凌晨發生火警，一樓機台起火燃燒，35歲的解姓男員工自行逃出後送醫，並無大礙，起火原因仍待調查。旭軟也發布重大訊息公告此事，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。

消防指出，今日凌晨4時58分接獲報案，桃園市龜山區南上路（旭軟桃園廠）發生火災，立即調派57名消防人員、22輛消防車、2輛救護車前往，於清晨5時17分抵達、6時41分控制火勢、7時26分撲滅，殘火在7時37分處理完畢。

據了解，現場為地上3層RC結構建築物之一樓機台燃燒，燃燒面積100平方公尺，1名35歲的解姓男員工自行逃出，自覺呼吸不舒服後送醫。確切起火原因仍待調查，初步評估財損30萬元。

旭軟發布重大訊息說明此事，表示火災發生後，公司已立即啟動緊急應變程序，迅速完成員工疏散，且因事發當時為凌晨，確認無人員傷亡；本公司有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定，後續將配合相關單位事故調查，申請保險理賠，降低損失，也將持續進行後續損失評估與復原作業，並檢討強化防災措施，以降低未來風險。

