旭集和食集錦「冬織之宴」 鰤魚、雪蟹干貝、A5和牛…極上旬味頂級入冬

記者李鴻典／台北報導

饕客快來！「饗賓集團」旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，自12月15日至1月30日推出「冬織之宴（冬織りの宴）」冬季限定美饌，以日本冬季肥美、象徵開運的「鰤魚」作為主角，為饕客織就一場豐盛的冬季和食盛典；包括當令鰤魚、鮮甜干貝、頂級奢華的A5和牛，以及蜷尾家聯名甜品，巧妙演繹6道精緻美饌。

「旭集 和食集錦」，自12月15日至1月30日推出「冬織之宴」冬季限定精緻美饌。（圖／品牌業者提供）

海味交織迎福兆：鰤魚湯泡飯、干貝漢堡共譜冬季旬味

鰤魚在日本冬季是油脂最豐厚的時令，亦象徵「出世魚」，具有步步高升之意，被視為帶來好運的「開運魚」，在日本被視為新年及節慶的吉祥食材。旭集「冬織之宴」首推「招福鰤魚湯泡飯」，將米飯鋪上鰤魚薄片、清香柚子絲、海苔與香鬆，最後沖入以白身魚、雞腿肉與中蛤熬煮的清澈高湯，魚肉在熱湯中輕微燙熟，湯頭的鮮甜旨味與鰤魚的旬味交織融合，成為一道暖心又療癒的日式料理。

招福鰤魚湯泡飯。（圖／品牌業者提供）

另一道極致奢華的「蟹膏蟹肉干貝漢堡」，先製作蟹肉、蟹膏味噌成內餡，將金黃煎香的干貝夾入蟹味噌蟹肉餡，搭配紫蘇葉與特製蛋黃醬，干貝鮮美多汁，再由紫蘇葉的香氣襯托出層次風味，咬下去充滿蟹膏的香氣以及蟹肉的口感，是海味控不容錯過的一道創意料理。兩道珍饌在平日午晚餐、假日全餐期皆可品嚐。

蟹膏蟹肉干貝漢堡是海味控不容錯過的一道創意料理。（圖／品牌業者提供）

奢華三重奏：鰤魚、和牛、草蝦極上共演

在這場「冬織之宴」，旭集以三道橫跨壽司、煮物、鐵板的極致料理，展現日式和食的精髓與頂級食材的魅力。冬季是鰤魚最肥美的季節，旭集呈獻「炙燒鰤魚柚子胡椒握壽司」，將鰤魚炙燒至表面油脂微微融化，魚脂的豐潤與微酸清香的醋飯完美相襯，入口柔嫩甘甜，再點綴清新帶有辛味的柚子胡椒，為整體風味帶來爽雅餘韻，展現了日式旬味的細緻平衡。

「炙燒鰤魚柚子胡椒握壽司」，將鰤魚炙燒至表面油脂微微融化，魚脂的豐潤與微酸清香的醋飯完美相襯，入口柔嫩甘甜。（圖／品牌業者提供）

另一道「極上A5和牛壽喜燒」，嚴選油花分佈均勻的A5和牛肉，搭配Q彈的烏龍麵與滑嫩的板豆腐，以壽喜燒醬汁小火煮滾，佐以滑嫩蛋液收尾，讓肉片包裹著金黃蛋液入口，將壽喜燒的鹹甜韻味與和牛的細嫩油花提升到極致，展現濃郁甘醇的日式經典。最後一道「香煎草蝦佐酪梨山葵醬」則以酪梨泥、山葵醬與柚子胡椒調製醬汁，奶香滑順中透著柚子胡椒的香氣，搭配煎至赤香亮澤的草蝦，彈嫩多汁、鮮味飽滿，在豐腴與清爽之間取得絕妙平衡。以上三道美饌，全餐期皆可暢快享用。

蜷尾家大人系甜品：甘栗聖代劃下甜蜜句點

品嚐完極上和食之味，最後以日式甜點作為圓滿收尾。旭集與蜷尾家聯名打造「馥郁甘栗聖代」，以自製的栗子霜淇淋為主角，將細緻的栗子泥加入蘭姆酒提香，製作出綿密順口、風味濃郁的「大人系」冰淇淋；底層則搭配草莓果肉與香草蜂蜜海綿蛋糕，層層交疊，帶來豐富的口感轉折，在栗子濃香中，溢出蘭姆酒的溫潤香氣，接著草莓甜味在舌尖綻放，為這場「冬織之宴」劃下甜蜜句點，更為新的一年累積招福好運。

旭集與蜷尾家聯名打造「馥郁甘栗聖代」。（圖／品牌業者提供）

耶誕節倒數，瀰漫歡慶氣氛，「原燒 日式燒肉」即日起至明年1/1，推出季節限定加購新品「初雪和牛聖誕樹」和「草莓聖誕芭菲杯」。12/25前，事先經inline或電話預約並透露通關密語，用餐當日可參加抽獎，最大獎享套餐抵用金1,314元。「西堤牛排」呈獻季節限定的「耶誕雙人宴」，提供人氣主餐法蘭克牛排、霸氣海陸雙拼、嫩煎黑胡椒牛排和義式丁骨豬排4選2。12/25當日「肉次方 燒肉放題」部分門店延長營業時間，最後收客時間至晚上11點，用餐到凌晨1點，趕緊為續攤餐廳手刀訂位。

原燒推出耶誕限定初雪和牛聖誕樹及草莓聖誕芭菲杯，即日起供應至1/1，為聚餐畫下甜蜜句點。（圖／品牌業者提供）

12月25日是耶誕節也是「行憲紀念日」，維持「只紀念、不放假」長達24年後，今年因立法院三讀通過而恢復放假一日，成為全民小確幸。12/25前，揪4人到「原燒」舉辦交換禮物派對，透過inline訂位時備註「交換禮物」，或電話訂位向門店告知，用餐當天能參加抽獎，以4人用餐為1組、每組可抽1次，8人為2組、則可抽2次，以此類推。幸運兒有機會抽中大獎「套餐抵用金1,314元」，可於下次消費使用。

即日起至明年1/20，西堤推出節慶限定的「耶誕雙人宴」，隨餐附贈「香酥海陸拼盤」和甜點「布朗尼聖誕樹」，為節慶點亮儀式感。（圖／品牌業者提供）

應景的「初雪和牛聖誕樹」由日本A5和牛及牛舌妝點而成，和牛油花細膩，牛舌爽脆彈牙，堪稱燒肉控的夢幻逸品，加購價499元。「草莓聖誕芭菲杯」下層為哈根達斯草莓冰淇淋，上層的聖代加上脆片，搭配草莓、鮮奶油與餅乾，口感豐富，套餐店換購價89元、自助吧店單點價99元，即日起供應至1/1，為聚餐畫下甜蜜句點。

12/25耶誕節當天，全台肉次方除高雄夢時代店以外，均延長營業時間，最後收客時間至晚上11點，可以吃到凌晨1點。（圖／品牌業者提供）

隨著歡慶聖誕與跨年的氛圍漸濃，一年一度與家人團聚的農曆新年也悄然步入倒數。2026年微熱山丘將經典三款點心──鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，換上喜氣的「春旺福」包裝，再以靈動奔騰的馬年限定禮盒盛載，透過「春來好勢（Horse）」的諧音寓意，傳遞新年好運前行、順遂相隨的祝福。新年限定禮盒即日起至2026年1月8日開放早鳥預購（ 2026年1月9日正式上市），指定款式禮盒享9折優惠。「Horse好勢」象徵好運勢，也蘊含「台語」順遂之意。

《微熱山丘》限定禮盒多款搭配，滿足不同送禮心意。（圖／品牌業者提供）

微熱山丘以馬年英文「Horse」為靈感，巧妙融入「好勢」的諧音寓意，傳遞「好勢連連」的美好想像。承接這份心意，微熱山丘將經典鳳梨酥、蘋果酥，再加上全新登場的「奔馬」與限定回歸的「春字」、「台灣山蕉」山丘芭娜娜切割（隨機出貨），搭配「駿馬拓土」躍然其上的紅色牛皮紙盒，以及馬年限定新年布提袋，象徵「春來好勢」的祝福，以嶄新氣象迎接一整年的順遂。

《微熱山丘》新年禮盒。（圖／品牌業者提供）

2026金馬年轉眼將至，為了滿足旅人與企業的春節送禮需求，南港老爺行旅推出「芋見旅人」年節禮盒。首度攜手芋頭甜品名店「食芋堂」，集結老爺酒店經典伴手禮「手工牛軋糖」與食芋堂人氣熱銷「芋豆椪」。讓濃郁芋香與溫潤奶香完美交織，為新的一年刻畫最甜蜜療癒的味覺記憶。「芋見旅人」聯名禮盒單盒售價520元，2026年1月15日前預訂，享早春優惠95折；企業大宗採購滿20組以上，可享85折超值禮遇。禮盒自1月3日起開放提貨，若選擇宅配，將一律採低溫配送以確保品質。

南港老爺行旅推出「芋見旅人」年節禮盒。（圖／飯店旅宿業者提供）

