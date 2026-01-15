旭集天母店冷凍旭蟹鎘超標！最高恐遭罰300萬 饗賓回應了

北市衛生局去年11月前往賣場、餐廳及市場等販售場所，抽驗生鮮水產品，其中包括旭集天母店冷凍旭蟹，檢出重金屬鎘。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

為維護民眾食安，北市衛生局去年11月前往賣場、餐廳及市場等販售場所，抽驗生鮮水產品，共計抽驗32件，其中5件不符規定，不合格率15.6％。其中包括旭集天母店冷凍旭蟹，檢出重金屬鎘、不符規定，衛生局已令販售場所下架違規產品，屆期不改正者，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。饗賓餐旅回應，已於去年11月18日完成自主檢驗，並自主預防性下架相關商品，落實最嚴謹的食材管控。

衛生局表示，此次共計抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗48項動物用藥多重殘留、4項孔雀綠及結晶紫及其代謝物、重金屬(鎘、鉛、甲基汞)及組織胺。

衛生局指出，成德市場徐活魚海鮮及士林基河路無市招魚攤的「黃魚」，分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV）1.2 ppb及1.7 ppb，不符「動物用藥殘留標準」，違反《食品安全衛生管理法》應處6萬元以上、2億元以下罰鍰，依規產品應予沒入銷毀；2家業者皆無法提供該產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，已依違反《食品安全衛生管理法》 開罰3萬元整。

共計抽驗32件，其中5件不符規定，不合格率15.6％。

衛生局表示，七海餐飲事業股份有限公司旭蟹、饗賓餐旅旭集天母店冷凍旭蟹、鼎鼎大飯店遠東咖啡自助餐廳三點蟹，分別檢出重金屬鎘1.5 mg／kg、0.8 mg／kg及1.1 mg／kg， 不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」0.5 mg／kg 規定，違反《食品安全衛生管理法》，依規應予沒入銷毀及經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，3件產品已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

衛生局說明，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

衛生局進一步指出，還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV）可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，必須遵守停藥期，才能確保產品安全衛生。

衛生局建議，販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各類漁產品，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

饗賓餐旅回應，已於去年11月18日完成自主檢驗，並自主預防性下架相關商品，落實最嚴謹的食材管控，秉持最高食安標準，定期執行高規格抽檢，持續致力為消費者安心美好體驗把關。

