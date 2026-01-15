旭集、遠東咖啡螃蟹鎘超標 業者回應了！北市水產不合格名單出爐

遠東Café自助餐廳的三點蟹被檢出重金屬鎘。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今日公布，去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含七海酒樓、旭集天母店、遠東Café自助餐廳、徐活魚海鮮和基河路魚攤。旭集天母店的冷凍旭蟹與遠東Café自助餐的三點蟹鎘含量超標，業者對此做出回應了。

台北市衛生局今（15日）公布，第3波生鮮水產品抽驗結果，共計抽檢32件，檢驗結果5件不符合規定，不合格率15.6%，其餘均符合規定。此次共計抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留（48項）、孔雀綠及結晶紫及其代謝物（4項）、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）及組織胺。

廣告 廣告

台北市衛生局公布不符合規定的店家與品項。（台北市衛生局提供）

檢驗結果2件「黃魚」分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet,） 1.2 ppb及1.7 ppb不符「動物用藥殘留標準」，違反《食品安全衛生管理法》，依法應處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並依《食安法》產品應予沒入銷毀，業者無法提供該產品確切來源，妨礙本局後續源頭追蹤查核，已依違反《食安法》第47條第11款規定處辦。

遠東Café自助餐被檢出重金屬鎘。（台北市衛生局提供）

3件甲殼類（旭蟹、冷凍旭蟹、三點蟹）分別檢出重金屬鎘1.5 mg/kg、0.8 mg/kg及1.1 mg/kg，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反《食安法》，依《食安法》規定應予沒入銷毀及依同法規定經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，上述3件產品已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

七海酒樓的旭蟹被檢出重金屬鎘。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局進一步說明，位於南港的「徐活魚海鮮」與位於士林的「基河路101號地101攤無市招魚攤」的黃魚被驗出還原型結晶紫；位於內湖的「七海酒樓」的旭蟹、位於士林的「旭集天母店」的冷凍旭蟹、位於大安的「遠東Café自助餐廳」的三點蟹，被檢出不符合規定，其中甲殼類均為初抽不符合規定，已令下架違規產品。

成德市場徐活魚海鮮的黃魚檢出不得檢出的還原型結晶紫。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局指出，重金屬進入人體的途徑包含食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬儒鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

至於還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。台北市衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生。

基河路無市招魚攤的黃魚檢出不得檢出的還原型結晶紫。（台北市衛生局提供）

據《壹蘋新聞網》報導，台北遠東香格里拉酒店回應，已立即啟動緊急應變措施，將庫存食材全部退貨給供應商，且自2025年11月24日起，遠東Café自助餐廳已停止供應三點蟹。至於上榜的旭集天母店，所屬饗賓集團則表示，已於2025年11月18日完成自主檢驗，並自主預防性下架相關商品，將秉持最高食安標準，定期執行高規格抽檢。

更多鏡週刊報導

喊不在乎women資料夾 陳佩琪：柯文哲外面沒私生子就好

「萬年總召」要畢業了 柯建銘鬆口：這一屆做完離開立法院

黎智英國安案擇日判刑 中國要求美國：停止包庇反中亂港分子