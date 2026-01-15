旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥

台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。

遠東咖啡廳三點蟹驗出重金屬超標。（圖／北市衛生局提供）

衛生局於114年度11月執行生鮮水產品第3波抽驗專案，前往賣場、餐廳及市場等販售場所抽驗，檢驗項目包含動物用藥多重殘留48項、孔雀綠及結晶紫及其代謝物4項、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）及組織胺。受檢產品涵蓋6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類。

違規的3件甲殼類產品分別為內湖區七海餐飲事業公司的旭蟹檢出鎘1.5mg/kg、士林區饗賓餐旅（旭集天母店）的冷凍旭蟹鎘含量0.8mg/kg、大安區鼎鼎大飯店（遠東咖啡自助餐廳）供應的三點蟹檢出鎘1.1mg/kg，均超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定。

上述3件產品違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀，並依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

旭集天母店的冷凍旭蟹檢出重金屬鎘超標。(圖/北市衛生局提供)

另外2件「黃魚」分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet， LCV）1.2 ppb及1.7 ppb，不符「動物用藥殘留標準」規定（標準：不得檢出）。這2件產品分別抽驗自南港區成德市場徐活魚海鮮、士林區基河路無市招魚攤，因業者無法提供該產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，已依違反食品安全衛生管理法裁處3萬元罰鍰。

北市衛生局指出，水產品中重金屬的來源主要是因為生長於受污染的水體，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等。水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但民眾不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

衛生局說明，還原型結晶紫（leucocrystal violet， LCV）可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生。

