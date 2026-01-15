旭集、遠東Café、七海皆上榜 北市抽驗水產品 3蟹類重金屬鎘超標

為維護民眾食用水產品安全，台北市政府衛生局於去（2025）年11月進行生鮮水產品第3波抽驗專案，針對賣場、餐廳及市場等販售場所進行稽查，共抽驗32件生鮮水產品。結果顯示其中5件不符規定，不合格率為15.6％，包括旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡自助餐廳的三點蟹、內湖七海餐廳的旭蟹均檢出重金屬鎘超標。

3餐廳蟹類鎘超標 衛生局要求沒入銷毀

本次抽驗品項包括魚類6件、貝類5件、甲殼類16件及頭足類5件，依產品種類分別檢測動物用藥多重殘留、孔雀綠及結晶紫及其代謝物、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）以及組織胺等項目，全面掌握水產品食安風險。

有3件甲殼類產品包括冷凍旭蟹、三點蟹以及旭蟹，分別檢出重金屬鎘0.8 mg/kg、1.1 mg/kg及1.5 mg/kg，皆超過法定0.5mg/kg標準。

違規業者分別是旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳以及內湖七海餐廳，由於重金屬鎘含量超標，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定，衛生局已要求產品沒入銷毀，屆期不改正者處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，上述3件產品已移請產品來源地所屬衛生局處理。

衛生局指出，重金屬可能透過食物、飲水或環境進入人體，而水產品因生長環境不同，可能含有微量重金屬。建議民眾均衡攝取各類水產品，避免長期偏食特定大型魚類，以降低重金屬累積風險。

七海餐廳的旭蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖／台北市衛生局提供）

2黃魚檢出禁藥具致癌風險 最重罰2億元

檢驗結果發現，有2件「黃魚」分別檢出「還原型結晶紫（LCV）」，依規定應為不得檢出，已違反《食品安全衛生管理法》。違規業者分別是徐活魚海鮮（成德市場111號攤位）、無市招魚攤（北市士林區基河路101號地101攤）。衛生局表示，違規業者可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，相關產品須沒入銷毀。由於業者無法交代產品來源，亦涉及妨礙源頭追查，將依法處辦。

還原型結晶紫雖然可以抑制水產品黴菌與微生物，但因具致癌風險，未准許用於食用水產品，屬不得檢出之動物用藥。衛生局呼籲養殖及販售業者，應依法使用核准藥品，並確實遵守停藥期，確保產品安全。

籲業者把關來源、消費者慎選店家

衛生局建議販售業者向供應商索取自主檢驗報告，加強自主管理，最後也提醒消費者選購水產品時，應優先選擇有生產履歷或信譽良好的業者，避免購買來源不明產品。如有食品安全疑問，可撥打台北市民當家熱線1999洽詢、外縣市民眾請撥 02-27208889轉7079。