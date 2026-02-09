旱溪媽祖送暖！ 台中樂成宮贈物資助5千多戶過好年

旱溪媽祖送暖，台中樂成宮致贈物資、助5千多戶民眾過好年。（圖：樂成宮提供）

台中樂成宮今天（9日）舉行寒冬送暖活動，致贈白米、食用油等物資，嘉惠11個行政區，111個里，5千多戶民眾，董事長何敏誠說，旱溪媽祖慈悲博愛、普渡眾生，從傳統宮廟，成為慈善公益重心，照顧的對象，也愈來愈多，寒冬送暖戶數比去年成長一成五，希望拋磚引玉，一起幫助弱勢戶過好年。

何敏誠表示，樂成宮長年舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念，注入到台灣這片美好的土地，年節到來，希望弱勢家庭也能感受社會溫暖，平安過年。樂成宮指出，今年寒冬送暖活動，樂成宮所在的東區，共480戶，每戶致送春節慰問金2,000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶，此外，也照顧旱溪媽祖遶境十八庄的11行政區，111個里5千多戶， 致贈白米和食用油，祝福大家平安過好年。（寇世菁報導）