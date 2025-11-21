旱溪自行車道管理混亂惹民怨 楊瓊瓔協調後終於能「安心騎車」

旱溪自行車道3年前完工後重新開放，居民原以為終於能「安心騎車」，未料豐原斜張橋下至今仍未設置照明，雜草亂竄等問題陸續浮現。立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國21日上午邀集水利署第三河川分署、市府觀旅局、建設局養工處等單位到場，現場釐清明確分界線與管理權責，希望終結「踢皮球」的爭議，並要求限期改善。（如圖）

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國21日上午辦理「旱溪自行車道（旱溪東、西路六段）豐原聯絡道斜張橋下未設自行車道照明設施及旱溪東路七段近豐原聯絡道斜張橋雜草叢生案」現勘，水利署第三河川分署、市府觀旅局、養工處、潭子區長劉汶軒及嘉仁里長林瑞文均到場，針對多年未決的維護管理問題逐項確認。

嘉仁里長林瑞文無奈表示：「車道是通了，但管理維護卻完全沒跟上！」

第三河川分署會中指出，依111年8月22日市府召開的國四鄰近平面道路權責分工會議，旱溪東路七段斜張橋周邊雜草屬市府建設局管轄，應由養工處負責維護清除；第三河川分署也在現場依圖面標示分界，每年施作11次除草，並同意依地方反映要求會移除或修復老舊設施。

台中市養護工程處表示，將依權責立即派員清除雜草、整理環境。至於照明設施，市府觀旅局已完成現勘，評估東、西岸需增設12盞照明燈，並承諾列入明年度預算，預計農曆年前完成施工。

楊瓊瓔說明，旱溪自行車道跨越豐原、潭子與北屯、太平，由水利署第三河川分署、市府觀旅局、建設局養工處等單位分段管理。國四豐潭段已於2023年1月通車，但地方對雜草、照明等問題反映多時，相關單位卻互推權責。她強調，斜張橋下是居民運動、自行車族每日必經之地，既然是公共空間，就不能任其漆黑荒廢，更不能讓雜草長成小叢林，後續將持續督促改善到位。