旺仔小饅頭＋牛奶「變身麻糬」網紅實測驚：又Q又香

旺仔小饅頭是大人、小孩都喜愛的點心，近日社群流傳一種創意新吃法，將旺仔小饅頭加巧克力牛奶，放進微波爐加熱，出爐後就變成口感Q彈又香噴噴的麻糬。網紅「一隻阿圓」日前親自實測，驚呼吃起來真的是麻糬，引發廣大回響，網友也紛紛轉傳分享。

「一隻阿圓」近日在YouTube頻道上傳影片，她先到超市買了旺仔小饅頭和巧克力牛奶，回家後親自實驗，把旺仔小饅頭倒在盤子內鋪平，接著加入巧克力牛奶，浸泡約30秒，讓小饅頭吸飽牛奶，再放進微波爐以大火加熱約2分鐘。

時間到了拿出來，小饅頭膨脹、變軟，吃起來Q彈又帶奶香，阿圓忍不住驚呼「有耶，是麻糬，沒想到童年零食竟然能這麼神奇變身。」

影片曝光引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「也太神奇了，改天也來試試看」、「這是30年前小時候的零食記憶，沒想到還可以這樣吃」、「旺仔又要被搶光了」；也有內行人建議，「牛奶不要加太多會更像」、「旺旺小饅頭的做起來最成功」。

也有網友分享其他口味的吃法，像是加入煉乳、黑糖醬、抹茶粉、冰淇淋等。經典零食變身創意甜點，讓「DIY版旺仔麻糬」成為近期社群最熱門的話題，也掀起一波懷舊風潮，許多人感嘆，「原來最簡單的童年味道，還能這麼療癒又新奇。」

